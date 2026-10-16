Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı! İşte dikkat çeken rakamlar - Son Dakika
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Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı! İşte dikkat çeken rakamlar

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Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı! İşte dikkat çeken rakamlar
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılı bütçesinin ayrıntılarını açıkladı. Kentsel dönüşüme ayrılan kaynağın 276 milyar TL'ye çıkarılacağını belirten Yılmaz, enflasyonun yüzde 21'e, işsizliğin ise yüzde 8'e gerilemesinin hedeflendiğini söyledi. Bütçede sosyal konut ve kiralık sosyal konut projelerine de öncelik verilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, gelecek yılın bütçe önceliklerini ve ekonomiye ilişkin hedefleri açıkladı.

2027 yılı bütçesinin makroekonomik istikrarı korumak, enflasyonla mücadeleyi desteklemek, yatırımı, istihdamı ve ihracatı güçlendirmek amacıyla hazırlandığını belirten Yılmaz, bütçe teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmaya hazır olduğunu bildirdi.

Yılmaz, bütçenin 12. Kalkınma Planı ve güncellenen Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda şekillendirildiğini ifade ederek ekonomik dayanıklılığın artırılması, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve gelir dağılımının iyileştirilmesinin öncelikler arasında yer aldığını söyledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜME 276 MİLYAR TL AYRILACAK

Yılmaz, 2027 yılı bütçesinde kentsel dönüşüm için ayrılan ödeneğin yüzde 176 artırılarak 276 milyar TL'ye yükseltileceğini açıkladı.

Dar gelirli vatandaşlar, engelliler ve yeni evlenecek gençlere yönelik sosyal konut yapımının hızlandırılacağını belirten Yılmaz, barınma maliyetlerini azaltmaya yönelik politikaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kira artışlarını sınırlandırmak amacıyla sosyal konut ve kiralık sosyal konut imkânlarının yaygınlaştırılacağını kaydeden Yılmaz, gelecek dönemde bu alana öncelik vermeye devam edeceklerini söyledi.

2027 YILI BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 4,2

Türkiye ekonomisinin küresel finansal koşullardaki sıkılaşmaya, dış talepteki zayıflamaya ve maliyet baskılarına rağmen büyümesini sürdürdüğünü belirten Yılmaz, dış talep ve enerji kaynaklı olumsuz etkilerin sınırlı kaldığını ifade etti.

Yılmaz, 2027 yılında küresel ekonomik görünümde beklenen iyileşmenin ve dış talepteki toparlanmanın katkısıyla Türkiye ekonomisinin yüzde 4,2 büyümesini öngördüklerini açıkladı.

Verimlilik odaklı politikalarla büyümenin kademeli olarak hızlanmasını hedeflediklerini belirten Yılmaz, 2029 yılında büyüme oranının yüzde 5'e ulaşmasının amaçlandığını söyledi.

İSTİHDAMDA 657 BİN KİŞİLİK ARTIŞ BEKLENİYOR

Gelecek yıl ekonomik büyümenin hızlanmasıyla istihdamda da artış öngördüklerini açıklayan Yılmaz, 2027 yılında istihdamın 657 bin kişi artmasının beklendiğini belirtti.

Yılmaz, iş gücüne katılım oranının yüzde 53,4'e yükselmesini, işsizlik oranının ise yüzde 8'e gerilemesini beklediklerini ifade etti.

ENFLASYONDA 2027 HEDEFİ YÜZDE 21

Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin devam ettiğini belirten Yılmaz, maliye politikalarının dezenflasyon sürecini destekleyecek şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Yılmaz, tüketici enflasyonunun 2026 yılı sonunda yüzde 28,4'e gerilemesini beklediklerini açıklarken, 2027 yılı sonu için enflasyon tahminini yüzde 21 olarak paylaştı.

Eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 30'un altına indiğini hatırlatan Yılmaz, sosyal konut ve gıda başta olmak üzere arz yönlü politikalarla enflasyondaki düşüşün sürdürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Orta vadede kalıcı tek haneli enflasyona ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, bütçe açığının kademeli olarak azaltılacağını ve kamu borçluluğunun güçlü görünümünün korunacağını ifade etti.

CARİ AÇIĞIN YÜZDE 2'NİN ALTINA GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Dış ticaret ve cari dengeye ilişkin beklentileri de paylaşan Yılmaz, 2026 yılında toplam mal ve hizmet ihracatının 410 milyar dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Savaş kaynaklı geçici etkiler nedeniyle cari açığın yüzde 2,6 düzeyinde bulunduğunu belirten Yılmaz, bu seviyenin yönetilebilir olduğunu söyledi.

Yılmaz, 2027 yılında cari açığın yeniden milli gelirin yüzde 2'sinin altına gerilemesini beklediklerini ifade etti.

YATIRIM, ÜRETİM VE İHRACAT DESTEKLENECEK

2027 yılı bütçesinin yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı destekleyen bir anlayışla hazırlandığını belirten Yılmaz, yeşil ve dijital dönüşüm politikalarına da öncelik verileceğini söyledi.

Bu politikalarla verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Yılmaz, ekonomik büyümeden elde edilen kazanımların toplumun daha geniş kesimlerine yayılmasının amaçlandığını ifade etti.

Bütçeyi ekonomik dayanıklılığı, toplumsal refahı ve üretim kapasitesini güçlendiren bir dönüşüm bütçesi olarak nitelendiren Yılmaz, küresel ve bölgesel risklere karşı ekonominin direncinin artırılacağını belirtti.

BÜTÇE TEKLİFİ TBMM'YE SUNULMAYA HAZIR

2027 yılı bütçe hazırlıklarının, 6 Eylül 2026'da yayımlanan Orta Vadeli Program doğrultusunda yürütüldüğünü hatırlatan Yılmaz, çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının katılımıyla tamamlandığını söyledi.

Yılmaz, 2027 yılı bütçesinin AK Parti hükümetlerinin 25'inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 9'uncu ve Türkiye Yüzyılı'nın 4'üncü bütçesi olacağını ifade etti.

Yılmaz, hazırlanan bütçe teklifinin TBMM'ye sunulmaya hazır hale geldiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı YardımcısıCevdet YılmazSosyal KonutEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı! İşte dikkat çeken rakamlar - Son Dakika
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