Minik Gazeteciler Programı Başlıyor

Buse Bilim Koleji, öğrencilerin gazetecilik alanında becerilerini geliştirmek amacıyla "Minik Gazeteciler" programını hayata geçirecek.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Buse Bilim Koleji, yeni eğitim sezonunda başlatacağı program kapsamında minik öğrencilerin editör, muhabir, spiker gibi roller üstlenmesini sağlayarak, kendi gazetelerini ve medya içeriklerini oluşturmasına yardımcı olacak.

"Minik Gazeteciler", öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla röportajlar gerçekleştirerek hem sosyal yeteneklerini, hem de soru sorma ve üretme becerilerini geliştirme imkanı bulacak.

Gazeteciliğin araştırma, sorgulama ve merak etme gibi temel kriterlerinden yararlanılacak programla, çocuklara proje yönetimi, görev dağılımı, sorumluluk üstlenme gibi liderlik becerileri kazandırılması hedefleniyor. Organize olmayı ve bağımsız çalışmayı öğrenecek gazeteci öğrenciler, haber metni üretirken yazım ve kurgu açısından gelişerek bilişim dünyasında gereken metni etkili kullanma yeteneği de kazanacak.

Bir sorunun nedenini araştırmak, farklı kaynaklara başvurmak, sorular üretmek gibi bilişsel süreçlerin önemini kavrayacak öğrenciler, hem akademik hem de mesleki yaşamlarında önemli bir avantaj sağlayacak.

Haber üretme sürecinde eleştirel düşünceye odaklanacak öğrenciler, diksiyon dersinde ise güzel konuşma ve hitabet gibi konularda deneyime sahip olacak.