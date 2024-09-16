MIP, Kadınlar İçin Altın Ödül Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

MIP, Kadınlar İçin Altın Ödül Aldı

MIP, Kadınlar İçin Altın Ödül Aldı

Mersin Uluslararası Limanı, kadınların işgücüne katılımını artıran projeyle 'Altın Ödül' kazandı.

16.09.2024 15:23
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Mersin Uluslararası Limanı (MIP), Brandon Hall Group tarafından düzenlenen '2024 İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) Mükemmellik Ödülleri'nde 'En İyi Genişletilmiş Kurumsal Öğrenme' kategorisinde 'Altın Ödül'e layık görüldü.

Brandon Hall Group HCM Excellence Awards, dünya çapında insan kaynakları yönetimi, öğrenme ve gelişim, liderlik gelişimi ve yetenek yönetimi alanlarında mükemmellik gösteren kuruluşları onurlandırmak amacıyla veriliyor. MIP, aldığı bu ödülle, şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların işgücüne katılımını artırmaya yönelik kararlı çalışmalarını bir adım öteye taşımış oldu.

Kadın gücüne destek

Ödül, MIP'nin topluma katkı sağlamak amacıyla başlattığı 'Ne eğitimde ne de istihdamda olan genç kadınlar' (Kadın NEET)'lere yönelik Terminal Traktör Operatörü Eğitim Programı kapsamında elde edildi. Kadınların liman sektöründe istihdamını teşvik etmek amacıyla başlatılan Kadın NEET'lere yönelik Terminal Traktör Operatörü Eğitim Programı, 24 Nisan 2024 tarihinde başladı ve ilk yılında 34 kadın katılım sağladı. Program, genç kadınların mesleki becerilerini geliştirirken sektöre entegre olmalarına yardımcı olmak için 30 saatlik eğitim ve iş başında uygulama sağladı.

Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen Terminal Traktör Operatörü Eğitim Programı, katılımcıların yoğun ilgisi ve başarılı sonuçlarıyla tamamlandı. Programa katılan 34 kişi, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak MIP tarafından verilen 'başarı sertifikası' almaya hak kazandı. Bu program, MIP bünyesinde terminal traktör operatörü olma yolunda atılan ilk adım olarak öne çıktı.

Katılımcıların bundan sonraki süreçte 'CE' ve 'D' sınıfı sürücü belgesi ile Terminal Traktör Operatörü Sertifikasını almaları gerekiyor. Bu girişim, MIP'nin 'Toplumsal cinsiyet eşitliği beyanı'na uygun olarak hayata geçirilirken, eşit fırsat komitesi cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, bu prestijli ödülü almaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Singh, "Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak, MIP olarak insan kaynakları yönetimindeki en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Terminal Traktör Operatörü Eğitim Programı ile kadınlara yeni kariyer fırsatları sunmaktan gurur duyuyoruz. Gelecekte de kadınların iş gücüne katılımını desteklemeye ve yenilikçi eğitim programlarımızla sektörde fark oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi, mersin, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MIP, Kadınlar İçin Altın Ödül Aldı - Son Dakika

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