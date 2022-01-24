Modalife daha yeşil bir gelecek hedefliyor

Tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini, kalite, tasarım ve konforun ulaşılabilir halini sunarak karşılayan mobilya üreticisi Modalife, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalar yapıyor.

Şirket açıklamasına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde, doğal kaynakları verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak için başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında sektöründe "Sıfır Atık Belgesi" alan Modalife, projelerle yeşil bir gelecek inşasına katkılarını sürdürüyor.

2021 yılının ocak ayı itibarıyla Sıfır Atık Sistemi'ne dahil olan Modalife'ın fabrikalarında tüm çalışanlar bilgilendirilirken, atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda da eğitimler veriliyor. Çalışma alanlarına geri dönüşüm kutuları yerleştirilirken, 2022 yılında da çevreye artı değer katmak adına sıfır atık ile ilgili yeni hedefler planlanıyor.

2016 yılında Biyokütle İzin Belgesi alan Modalife'ta, üretimden çıkan talaşlar silolarda toplanıp ısınmada kullanılırken, sünger artıkları da kırpılıp kırlentlerin doldurulmasında değerlendiriliyor. Tekstil atıklarının azaltılması için yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda firenin yüzde 10 seviyesine inmesi, çevre açısından başka bir sevindirici gelişme oldu. Tekstil atıkları ayrıca BAŞTAŞ Çimento'ya yakıt olarak veriliyor.

Plastik atıklar geri dönüşüm fabrikasına gönderiliyor

AR-GE ve tasarımdan üretim ve paketlemeye tüm çalışmalarını Kırıkkale'de 150 bin metrekarelik kapalı alana yayılı 5 üretim tesisinde gerçekleştiren, 2 bin 200'ün üzerinde kişiye doğrudan istihdam sağlayan Modalife'ta plastik atıklar ise geri dönüşüm fabrikasına gönderiliyor. 18 milyon dolar tutarında yatırımla hayata geçen Modalife Plastik Fabrikası, plastik ham madde ihtiyacının tümünü kendi bünyesindeki bu geri dönüşüm tesisinden karşılıyor. Tesiste her gün doğaya atık olabilecek 32 ton plastik ham maddeye dönüştürülürken, her gün 163 ailenin yıllık ihtiyacına eş değer enerji ve 106 varile eş değer petrolden tasarruf ediliyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için sanayide sıfır atık konusunda sektöründe öne çıkan kuruluşlar arasında yer alan Modalife, kendi bünyesinde hayata geçirdiği geri dönüşüm tesisinde saatte 2,4 ton ham madde dönüşümüyle yeşil bir gelecek hedefine katkı sunuyor. Modalife Plastik Fabrikası'nda üretimlerden kaynaklı aylık 4 bin 500 kilogram kağıt-karton atığın, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün faaliyete geçirdiği Sıfır Atık Projesi kapsamında ilgili firmalara sevkiyatı yapılıyor. Böylece atıkların geri dönüşümü sağlanırken, aylık 90 ağacın kesilmesinin önüne geçiliyor.

Her yıl 12 futbol stadyumu büyüklüğündeki alan kadar ağacın kesilmesi engelleniyor

Modalife Plastik Fabrikası'nda, geri dönüşümle elde edilen plastik ham maddeyle oturma grupları, masalar, baza ayakları, kanepe ayakları, sehpa ayakları, kanepe köşe koruyucular, sandalye sırtları, sandalye ayakları, plastik bağlantı elemanları ve çeşitli sandalye üretimi gerçekleştirilirken üretimde ahşap sandalyelerin muadili konumunda bulunan plastik sandalyelere ağırlık veriliyor. Bir ağaçtan yaklaşık 30 adet orta boyutta ahşap sandalye üretilebiliyor. Modalife Plastik Fabrikası'nda geri dönüşümlü malzemeden gerçekleştirilen günlük 1.200 adet plastik sandalye ile günde 40, yıllık bazda ise yaklaşık 12 futbol stadyumu büyüklüğündeki alan kadar ağacın kesilmesi engellenmiş oluyor.

Modalife; yurt genelinde kendi bünyesindeki 150'den fazla mağazası, 30'u aşkın deposu ve Türkiye'nin her yerine en kısa sürede ulaşan sevkiyat ağıyla, üretimden teslimata değer zinciriyle, "1 günde teslim" özelliğiyle sektöründe öne çıkıyor. "Türkiye'nin düğün paketçisi" sloganını yıllardır taşıyan Modalife, çevre ve ekonomi için değer üretirken, sürdürülebilirlik ve yeşil bir gelecek konusunda hassas olan tüketiciler adına çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Modalife Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tonga, Türkiye'de plastik ham madde ihtiyacını tamamen geri dönüşümle sağlayan ilk mobilya üreticisi olduklarını belirterek, "Tasarım, kalite ve konforun yanı sıra dünyamıza ve insanlığa temiz yarınlar bırakmak için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. Üretmenin sorumluluğunun yarınları düşünmekten geçtiğine inanan bir markayız. Yeşil bir geleceğin inşasında hep var olduk. Bu yıl da hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.