Üye Girişi
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim sinyali! Erdoğan yetkisini kullanabilir! - Son Dakika

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim sinyali! Erdoğan yetkisini kullanabilir!

07.12.2021 08:13
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim sinyali! Erdoğan yetkisini kullanabilir!

AKP kulislerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 25 milyondan fazla araç sahibini ilgilendiren 2022 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi konusunda indirim yetkisini kullanabileceği belirtiliyor.

Yeniden değerleme oranı ile, 2022 yılındaki vergi, harç ve cezalarda yüzde 36,2 artış olacağına dair Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği, kasım sonunda Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bu artışla birlikte, 2022 yılı için en düşük MTV tutarı 1.431 liraya çıktı. Piyasada en fazla kullanılan ve motor hacmi 1.301 cc-1.600 cc olan araçlarda ise en düşük MTV 1 1830 liradan 2 bin 492 liraya yükseldi.

Türkiye'de 25 milyondan fazla taşıt bulunuyor.

ERDOĞAN'IN İNDİRİM YETKİSİ VAR

2022 yılında MTV oranlarında yüzde 36,2 artış olacağına yönelik karara rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı yüzde 50'ye kadar indirme yetkisi bulunuyor. Erdoğan, bu yetkisini 2020 yılına ait yeniden değerleme oranı konusunda kullanmış ve MTV'deki yüzde 22,57'lik artışı yüzde 12'ye düşürmüştü.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AKP kurmayları, önceki yıl yapılan bu indirimle MTV'nin, TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon oranındaki artışla sınırlı kaldığını hatırlattı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 20'YE İNEBİLİR

Kurmaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl da aynı yolu izleyebileceğini belirterek, yüzde 36,2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranını MTV için yüzde 20'ye indirebileceğini dile getiriyor.

İndirime ilişkin Cumhurbaşkanı kararının ay sonuna kadar Resmî Gazete'de yayınlanması gerekiyor. MTV'deki artış, yüzde 36,2 yerine yüzde 20 ile sınırlı kalırsa, (1-3 yaş aralığındaki) motor silindir hacmi 1.300 cc ve aşağısında olanların ödemesi gereken vergi tutarı 2022 yılında, 1.431 liradan 1.256 liraya düşecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim sinyali! Erdoğan yetkisini kullanabilir!

Araba, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim sinyali! Erdoğan yetkisini kullanabilir! - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Yer Adana! Kavga eden sevgililer birbirini bıçakladı 08:02 Yer Adana! Kavga eden sevgililer birbirini bıçakladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı 19:14 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla 17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! 16:17 Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı 14:35 Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun 12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı 12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı

Son Dakika Haberleri
08:13 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim sinyali! Erdoğan yetkisini kullanabilir!
08:02 Yer Adana! Kavga eden sevgililer birbirini bıçakladı
07:58 Morg canavarı: En az 100 kadın ve çocuğun cesedini istismarı etmiş!
07:55 Erdoğan'ın savaş açtığı "stokçuluk" yemekli yağda kendini göstermeye başladı!
00:59 Yasak Elma'da son zamanların çok konuşulan esprisi yapıldı
00:46 Yerli otomobil TOGG'un katılacağı ilk fuar belli oldu
00:35 İngiltere Başbakanı Boris Johnson uyuşturucu avına çıktı
00:10 Son dakika! Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti
00:09 Alman bankası Commerzbank, Türkiye'nin yeni yıl dolar tahminini 15 liraya yükseltti
23:51 Esenyurt'ta güpegündüz sokak ortasında tuvaletini yaptı
Üç Kuruş'ta artan kiralara isyan! "Kim veriyor bu fiyatları?" Üç Kuruş'ta artan kiralara isyan! "Kim veriyor bu fiyatları?"         
08:17
Morg canavarı: En az 100 kadın ve çocuğun cesedini istismarı etmiş! Morg canavarı: En az 100 kadın ve çocuğun cesedini istismarı etmiş!         
07:58
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı         
17:59
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız         
12:17
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 08:20:23. #1.11#
SON DAKİKA: Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim sinyali! Erdoğan yetkisini kullanabilir! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement