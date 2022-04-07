MSCI ESG derecelendirmesinin "lideri" Yapı Kredi - Son Dakika

Yapı Kredi, şirketlerin uzun vadeli çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) risklerine karşı direncini ölçen MSCI ESG derecelendirmesinde notunu 3 seviye birden yükselterek BB'den AA seviyesine taşımayı başardı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ESG riskleri karşısında emsallerine kıyasla şirketlerin bu riskleri ne kadar iyi yönettiklerini görmek ve sektör liderlerini belirlemek için yapılan değerlendirmede Yapı Kredi, AA notuyla "Lider" sınıfına girmeye hak kazandı.

Çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarında yedi ana başlıkta yapılan değerlendirmeler sonucunda Yapı Kredi, Türkiye'de AA seviyesinde puan alan tek banka oldu.

Söz konusu derecelendirmede değerlendirilen konu başlıkları arasında; "Finansman Faaliyetlerinde Çevresel Etkilerin Gözetilmesi", "İnsan Sermayesinin Gelişimi", "Gizlilik ve Veri Güvenliği", "Tüketicinin Finansal Olarak Korunması" ve "Kurumsal Davranış" gibi bankanın tüm paydaşlarına katma değer sağlayacak çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faaliyetlerinin değerlendirildiği başlıklar yer alıyor.

"ESG risklerini en iyi şekilde yönetiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, sürdürülebilir ekonomik büyümenin ancak çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle mümkün olabileceğinin belirterek, "Tüm dünyada büyük önem kazanan çevresel, sosyal ve yönetişim yani ESG konularında, tüm kurumların üzerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmesi gerekiyor. Bu alanda uzun yıllardır sektöre örnek olan işlere imza atmış bir kurum olarak biz de sürdürülebilirlik konularının dünyamız, sektörümüz ve tüm paydaşlarımız için öneminin farkındayız. Ülkemizin en köklü finans kuruluşlarından biri olarak bu konuda sahip olduğumuz sorumluluğa yakışır şekilde hareket ediyoruz. Uluslararası finans kuruluşlarının standartlarına paralel olarak güçlü bir ESG yaklaşımını sergilerken, bu konuda dünyadaki en kapsamlı yaklaşım olan 'Ekvator Prensipleri'ne de her geçen gün daha uyumlu hale gelerek kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ana hissedarları Koç Holding liderliğinde geçen yıl hayata geçirilen Karbon Dönüşüm Programı kapsamında, kredi portföylerinden kaynaklanan emisyonların hesaplanması ve sonrasında bu emisyonlara yönelik azaltım hedefleri belirlenmesine yönelik bir proje de başlattıklarını aktaran Erün, "Bu proje kapsamında, Koç Grubu genelindeki ortak hedef olan 2050 karbon nötr hedefine ulaşabilmek amacıyla, kredi portföyümüzden kaynaklı emisyonları zaman içinde azaltmayı ve portföyümüzün geçiş süreci ile ilgili stratejiler geliştirmeyi hedefliyoruz. Öte yandan, küresel iklim krizi ile mücadele kapsamında İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'ne (TCFD) destek veren şirketler arasında yer alıyoruz. Ayrıca, Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (Science BasedTarget Initiative) emisyonlarımızı azaltma taahhüdü vererek Paris Antlaşması'nın hedefleri doğrultusunda gezegenimize katkıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sorumlu bir yaklaşım sergiliyoruz"

Erün, Yapı Kredi olarak kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkileri etkin bir şekilde yönettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Kredilendirme kararlarında finansal incelemelerin yanında, ESG odaklı ek değerlendirmelerle potansiyel risk ve fırsatları da belirleyerek yapılan analizlerin kapsamını genişletiyoruz. Bu sayede, müşterilerimizde de sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü desteklemeyi hedefliyoruz. ESG alanındaki titiz çalışmalarımız hem ulusal hem uluslararası alanda takdir görüyor. Son olarak dünyanın önde gelen ESG derecelendirme kuruluşlarından MSCI ESG Derecelendirmesinde 'Lider' sınıfında yer alan ülkemizdeki tek finans kuruluşu olmaktan dolayı çok gururluyuz. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirliği, ekonomik, sosyal ve çevresel her alanda benimseyerek tüm iş süreçlerimize entegre etmeye ve sürdürülebilir bir gelecek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."