MTSO\'dan Vergi İndirimi Başvurusu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), mücbir sebep kapsamında vergi borçlarını yapılandıran mükelleflerin, "vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" uygulamasından yararlanamaması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na resmi başvuruda bulundu.

Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren firmalar, mücbir sebep süresince biriken vergi borçlarını taksitlendirdiklerinde mevcut yasal düzenlemeler nedeniyle vergi indiriminden faydalanamıyor. MTSO, bu durumun depremzede mükellefler açısından mağduriyet oluşturduğuna dikkat çekerek, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

"Hak kaybı yaşanıyor"

MTSO tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulanabilmesi için indirimin hesaplandığı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yıla ait beyannamelerin süresinde verilmiş ve tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca beyanname verildiği tarihte vadesi geçmiş borç bulunmaması şartı aranıyor. Ancak mücbir sebep kapsamında borçlarını yapılandıran mükellefler bu şartı sağlayamadıkları için 2025 ve izleyen yıllarda gelir ya da kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i oranındaki vergi indiriminden yararlanamayacak."

Açıklamada, yapılandırılan borçların vergiye uyumlu mükellefler için vadesi geçmiş borç olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilerek, aksi halde yalnızca vergi indirimi değil, teminat gösterme gibi diğer vergisel işlemlerde de mağduriyet yaşanacağı ifade edildi.

MTSO, depremden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren ve vergiye uyumlu mükellef olan işletmelerin hak kaybına uğramaması için Bakanlık nezdinde gerekli düzenlemenin ivedilikle yapılmasını talep etti. - MALATYA