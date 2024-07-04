MTÜ ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

MTÜ ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

MTÜ ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü ile altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, etkinlik, öğrenci ve çiftçi eğitimi gibi konuların iş birliği içerisinde yürütülmesi kararlaştırıldı. Protokolün imza töreninde konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, kayısı üretimi ve pazarlaması sürecinde bilimsel yaklaşımlarla çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirtti ve protokolün güzel çalışmalara vesile olmasını diledi.

04.07.2024 09:34
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Tarım ve Orman il Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin sorumluluk alanlarındaki altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, etkinlik, öğrenci ile çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri gibi konulara ilişkin kararlaştırılan süreçlerin iş birliği içerisinde yürütülmesini kapsayana protokol, Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörü sayın Prof. Dr. Recep Bentli ile İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar tarafından imzalandı.

Protokolün imza töreninde konuşan üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, "Malatya şehrinin ekonomisinin lokomotifi olan kayısımızın üretim ve pazarlama sürecinde yaşanan sorunlara bilimsel yaklaşımlarla çözüm üretmek, kayısıdan katma değer sağlamak gibi konularda Ziraat Fakültemiz ve bazı Meslek Yüksekokullarımız çalışmalar yapıyorlar. Son dönemde yaptığımız çalışmalar neticesinde Fakültemizde tarımın her alanına ilişkin çalışmalara yapacak bölümlerimizi açtık ve öğretim üyelerimizi istihdam ettik. Açılan bölümlerimizin Malatya tarımının her alanına katkı sunacağınız düşünüyoruz. Nitekim hali hazırda Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün çalışmalarına hocalarımızın katkı sağlamaya başladıklarını biliyoruz, imzaladığımız protokol kapsamında bahsedilen konularda ilerleyen süreçte birlikte güzel çalışmalar ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Protokol kapsamında kayısımızın sorunları başta olmak üzere diğer tarımsal konularda çiftçimizin ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretmek ve onlarla paylaşmak üzere, üniversite olarak her türlü gayreti göstereceğimizi ifade etmek isterim. Protokolün bir evraktan ibaret olmamasını ve güzel çalışmalara vesile olmasını diliyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTÜ ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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