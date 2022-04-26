Mudanyalı üreticilere silajlı mısır desteği - Son Dakika
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Mudanyalı üreticilere silajlı mısır desteği

26.04.2022 17:00
Mudanyalı üreticilere silajlı mısır desteği

Üretimde kaliteyi artırmak ve üreticilere destek olmak için yürütülen çalışmalar sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mudanya'da 26 üreticiye silajlık mısır tohumu dağıttı.

Üretimde kaliteyi artırmak ve üreticilere destek olmak için yürütülen çalışmalar sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mudanya'da 26 üreticiye silajlık mısır tohumu dağıttı.

Tohum dağıtımının yapıldığı tören Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan'ın yanı sıra Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergun Karadağ, Mudanya Ziraat Odası Bşk Yrd. Zekai Samast, Büyükşehir Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Zafer Baysal, Mudanya Çayönü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Cevdir ve Mudanyalı üreticilerin de katılımı ile gerçekleşti. Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, "Mudanya üretiyor. Mudanya'da 111 bin dekar zeytin üretimi var. Sadece zeytin değil, küresel iklim değişikliği var dolayısıyla alternatif ürünler olması da gerekiyor. Havaların soğuk olması ve don sebebiyle zeytinler zarar görmüş olup malumunuz Trabzon hurması fidanı dağıtıldı. İnşallah bugün de hayvancılıkta maliyetin yüzde 70'i olan yem fiyatlarını aşağı düşürebilmek, çiftçimize bir katkı sağlayabilmek adına silajlık mısır tohumu dağıtacağız. yüzde 75'i Büyükşehir Hagel'den karşılanmakta yüzde 25'i de üreten çiftçilerimiz tarafından karşılanmaktadır. Ben bu projede emeği geçenlere ve maddi destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığına hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Siz üretmek adına çalışıp gayret ediyorsunuz, biz de bugün sizlere destek vermek amacıyla buradayız. Bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. ve üretim sezonun bereketli geçmesini diliyorum" dedi. - BURSA

Mudanyalı üreticilere silajlı mısır desteği
Mudanyalı üreticilere silajlı mısır desteği
Mudanyalı üreticilere silajlı mısır desteği
Mudanyalı üreticilere silajlı mısır desteği

YORUMLAR
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Hisarcık, Mudanya, Tarım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mudanyalı üreticilere silajlı mısır desteği - Son Dakika


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