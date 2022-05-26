Müdür Görentaş'tan çiftçilere küsküt yabancı otu uyarısı - Son Dakika
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Müdür Görentaş'tan çiftçilere küsküt yabancı otu uyarısı

26.05.2022 17:15
Müdür Görentaş'tan çiftçilere küsküt yabancı otu uyarısı

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, kentte yem bitkileri içerisinde önem arz eden yonca tarlalarında önemli zararlara neden olabilen köksüz, yapraksız ama çiçekli tam parazit yabancı ot olan küsküt hakkında uyarıda bulundu.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, kentte yem bitkileri içerisinde önem arz eden yonca tarlalarında önemli zararlara neden olabilen köksüz, yapraksız ama çiçekli tam parazit yabancı ot olan küsküt hakkında uyarıda bulundu.

Küsküt yabancı otu hakkında önemli uyarılarda bulunan Görentaş, "Küsküt tam parazit bir yabancı ot olduğu için tutunduğu konukçu bitkinin tüm su ve besinine ortak olur, bu da verime direkt olarak yansır. Küsküt, bulaştığı bitkiden diğer komşu bitkilere kolayca geçerek bunları da enfekte eder. Bulaştığı bitkilerin zayıf kalmasına, bodurlaşmasına, meyve tutumunun engellenmesine veya tamamen ölümüne neden olabilir. Küsküt, yonca yetiştirilen her yerde görülebilir. Yapılan pek çok çalışmada yoncanın küsküt ile bulaşıklılık derecesine bağlı olarak yüzde 90'lara ulaşan verim kaybı olduğu gözlenmiştir. Küsküt ile yoğun bulaşmalarda konukçu ya tamamen ölmekte veya meyve oluşumu engellenmektedir. Ayrıca bazı küsküt türleri de virüslere vektörlük yaparak hastalıklı bitkiden sağlam bitkiye virüs taşımaktadırlar. Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda ürün kaybı yaşanmaması için çiftçilerimizin kültürel ve mekanik önlemlerini almalıdır. Yonca üreticilerinin sık sık tarlalarını kontrol etmeleri, belirtilen mekanik ve kültürel mücadeleye rağmen yabancı otu tespit etmeleri durumunda en yakın il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaat etmeleri ve kimyasal mücadeleye başlamaları ilimiz ve üretici ekonomisi için son derece önemlidir" dedi - VAN

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Kaynak: İHA

Tarım, Van, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Müdür Görentaş'tan çiftçilere küsküt yabancı otu uyarısı - Son Dakika


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