Müdür Görentaş'tan 'Pas Hastalığı' uyarısı - Son Dakika
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Müdür Görentaş'tan 'Pas Hastalığı' uyarısı

16.05.2022 15:48
Müdür Görentaş'tan 'Pas Hastalığı' uyarısı

Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, hububat ve özellikle buğday alanlarında önemli zararlara sebebiyet veren sarı pas hastalığı konusunda çiftçileri uyardı.

Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, hububat ve özellikle buğday alanlarında önemli zararlara sebebiyet veren sarı pas hastalığı konusunda çiftçileri uyardı.

Sarı pas hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Müdür İbrahim Görentaş, Van'ın yıllık ortalama 350-400 milimetre yağış ortalamasına sahip kurak sayılabilecek bir konumda olduğunu söyleyerek, "Son bir ay içinde yağışlarda yüksek artışlar gözlenmiştir. Söz konusu yağışlar sıcaklık artışıyla birlikte özellikle yoğun zarar sebebiyet veren sarı pas hastalığının oluşması için uygun ortam hazırlamakta ve buna karşı önlem alınması gerekliliği bulunmaktadır. Her yıl olmazsa bile, belirli yıl aralıklarıyla (2-3 yılda bir) sarı pas (PucciniastriiformisWest.) adlı fungal (Mantari) hastalık buğday alanlarında epidemi (salgın) yapmakta ve önemli zararlar yapabilmektedir. Belirtileri yaprak, sap ve başaklarında görülebilirse de, esas görüldüğü yer yapraklardır. Yaprakların üst yüzeyinde makine dikişi şeklinde ve sarı renkte püstüller oluşur. Bu zararın en önemli nedeni; 10-15 derecelerin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve beraberinde yağışlar nedeniyle oluşan yüksek nemdir. Yapılan saha çalışmaları, gözlemler, geçmiş yıl tecrübeleri ve meteorolojik veriler bu yıl sarı pas etmeninin buğday alanlarında zarar oluşturabileceğini işaret etmektedir. Konu ile ilgili il/ilçe müdürlüklerimizce il genelinde buğday ekili alanlarda sürveyler yapılmakta ve çiftçilerimiz bilgilendirilerek hastalıkla mücadele etmeleri sağlanmaktadır. Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda ürün kaybı yaşanmaması için çiftçilerimizin önlem alması gerekir" dedi. - VAN

Müdür Görentaş'tan 'Pas Hastalığı' uyarısı
Müdür Görentaş'tan 'Pas Hastalığı' uyarısı
Müdür Görentaş'tan 'Pas Hastalığı' uyarısı

YORUMLAR
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Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal etmeye başladığı iddia edilmişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal etmeye başladığı iddia edilmişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Van'da çiftçilere 'sarı pas' hastalığı uyarısı Van'da çiftçilere 'sarı pas' hastalığı uyarısı

Buğday, Tarım, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Müdür Görentaş'tan 'Pas Hastalığı' uyarısı - Son Dakika


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