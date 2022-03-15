Müdür Gümüş: "Kadın çiftçilerimize her türlü destek ve katkıyı vermeye hazırız" - Son Dakika
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Müdür Gümüş: "Kadın çiftçilerimize her türlü destek ve katkıyı vermeye hazırız"

15.03.2022 16:25
Müdür Gümüş: "Kadın çiftçilerimize her türlü destek ve katkıyı vermeye hazırız"

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, kooperatif ve kadın çiftçilere her türlü destek ve katkıyı vermeye hazır olduklarını belirterek, "Eskişehir tarımına bir buğday tanesi kadar katkısı olan her fikrin yanındayız" dedi.

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, kooperatif ve kadın çiftçilere her türlü destek ve katkıyı vermeye hazır olduklarını belirterek, "Eskişehir tarımına bir buğday tanesi kadar katkısı olan her fikrin yanındayız" dedi.

Kaymaz Yayla Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri, hazırladıkları "Nesibe Hatun Doğal Yaşam Köyü Projesi"nin tanıtımı ile ilgili sunum yapmak üzere Müdür Gümüş ile görüştü. Bakanlığın destek programları incelenerek, ileride yapılabileceklerin konuşulduğu görüşmede kooperatif yönetim kurulu üyesi Nesibe Yavuz, oldukça geniş kapsamlı hazırladıkları projelerinin bütün aşamalarının hayata geçmesi halinde Eskişehir için güzel bir üretim ve doğal yaşam alanı oluşturulacağını vurguladı.

"Kız Kardeşim Projesi bize vizyon kattı ve markalaşma sürecimizi hızlandırdı"

Sivrihisar-Kaymaz ve Mahmudiye-Kaymaz Yayla mahallelerinde çoğunluğu kadınlardan oluşan 25 kişilik bir grupla kurdukları Kaymaz Yayla Doğal Yaşam Köyü Üretim Kalkınma Kooperatifi hakkında bilgi veren Nesibe Yavuz, "Biz kültürümüzü korumak ve öz değerlerimizi yaşayarak bize ait ürünler ortaya koymayı istiyorduk. Nesibe Hatun felsefesini benimseyen kız kardeşlerle bir araya geldik. Bizler bu düşüncelerimizi olgunlaştırmaya çalışırken Tarım Bakanlığımızın "Kız Kardeşim Projesi" bizim birlik, beraberlik felsefemize çok uygun olduğundan bizi zaten ismiyle çok heyecanlandırdı ve bize cesaret verdi. Bu proje bize vizyon kattı ve markalaşma sürecimizi hızlandırdı. Kız Kardeşim eğitim programından sonra üretim bandı ve stoklama çalışmamızı yaptık zincir market satışa ve ihracat yapmaya hazır hale geldik çok şükür. Şu an hali hazırda erişte, neşeli kuskus, vegan erişte, turşu, tarhana, kahvaltılık sos, reçel, marmelat, pekmez, yün yorgan, yün yastık, yün kırlent, yün çorap, tülbent, yazma gibi ürünler üretiyoruz. 'Kadın Çiftçilerimiz Çölyak Hastalarına Umut Oluyor' projesi ile kadın çiftçilerimizi alternatif, katma değeri yüksek tarım ürünleri ile tanıştırma imkanı sunuyoruz. Diğer yandan çölyak hastalarının yeni, besin değeri yüksek, diyetlerinde her zaman kullanabilecekleri ekonomik açıdan uygun ve daha kolay ulaşılabilen bir ürünle tanışmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. İlerlediğimiz bu yolda yanımızda olan Tarım İl Müdürümüze ve teknik personele teşekkür ediyoruz" dedi.

İl Müdürü Gümüş ise yaptığı açıklamada, "Tarıma katkı sağlayacak bütün fikirleri ve projeleri önemsiyoruz. Gerek kooperatiflerimize gerekse kadın çiftçilerimize her türlü destek ve katkıyı vermeye hazırız. Eskişehir tarımına bir buğday tanesi kadar katkısı olan her fikrin yanındayız" dedi. - ESKİŞEHİR

Müdür Gümüş: Kadın çiftçilerimize her türlü destek ve katkıyı vermeye hazırız

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Kooperatif, Eskişehir, Tarım, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Müdür Gümüş: 'Kadın çiftçilerimize her türlü destek ve katkıyı vermeye hazırız' - Son Dakika


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