Müdür Özçalık, çiftçileri uyardı: "Lütfen hasat sonrası anızları yakmayalım" - Son Dakika
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Müdür Özçalık, çiftçileri uyardı: "Lütfen hasat sonrası anızları yakmayalım"

19.07.2022 10:27
Müdür Özçalık, çiftçileri uyardı: "Lütfen hasat sonrası anızları yakmayalım"

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, çiftçileri hasat sonrası anızları yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, çiftçileri hasat sonrası anızları yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada," Değerli çiftçilerimiz, ilimizde biçerdöverler ve ekin biçme makinaları sahaya çıkmaya başladı. Yakında her tarafı hasat telaşı saracak. Lütfen hasat sonrası anızları yakmayalım. Böylece anızı kendine sığınak yuva yapan canlıların vebali üzerimizde kalmasın, hem topraklarımızdaki çok yararlı organik madde imha olmasın, hem de ormanlarımıza yangın sıçrama tehlikesi yaşanmasın. Lütfen bu konuda çok hassas olalım ve herhangi bir olumsuzluk için hasat sırasında mutlaka su tankı bulunduralım. Allah hepinize kazasız belasız bereketli bir hasat nasip etsin" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Orhan Özçalık, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Müdür Özçalık, çiftçileri uyardı: 'Lütfen hasat sonrası anızları yakmayalım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müdür Özçalık, çiftçileri uyardı: "Lütfen hasat sonrası anızları yakmayalım" - Son Dakika
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