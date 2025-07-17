Muğla'da Apiterapi Eğitimi Fırsatı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Apiterapi Eğitimi Fırsatı

Muğla\'da Apiterapi Eğitimi Fırsatı
17.07.2025 15:27
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GEKA, Muğla'da gençler ve kadınlar için apiterapi eğitimi düzenliyor, başvurular 27 Temmuz'a kadar.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından Muğla'da gerçekleştirilecek olan 'Apiterapi' eğitimiyle, gençler ve kadınlar için yeni bir kariyer kapısı aralanıyor.

Arıcılık ürünlerinin katma değerli üretimi ve analizi konusunda uzmanlaşmak isteyen gençler için büyük bir fırsat kapıda. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde düzenlenecek olan "Apiterapi Ürünleri Üretimi ve Teknolojisi Uygulamalı Eğitimi", 4 Ağustos-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi laboratuvarları ve Apimuğla Laboratuvarı'nda yürütülecek olan program, arı ürünlerinin üretimi, analizi ve teknolojisine yönelik 160 saatlik yoğun ve uygulamalı bir eğitim süreci sunacak. Eğitimler, hafta içi her gün 09.30-16.30 saatleri arasında olacak.

Eğitim programı, özellikle Kimya Mühendisliği/Teknolojisi, Gıda Mühendisliği/Teknolojisi, Biyoloji, Biyokimya, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler gibi alanlarda lisans/önlisans düzeyinde son sınıf öğrencileri veya mezun olmuş, Muğla'da ikamet eden 18-30 yaş arası gençlerin başvurusuna açık olacak. Başvurular arasında kadın adaylara öncelik tanınacak. Program kontenjanı 15 kişi ile sınırlı tutulurken, katılımcılar alanında uzman üç akademisyen tarafından teorik ve uygulamalı olarak eğitilecek. Programa kabul edilen adaylara, talep etmeleri halinde KYK yurtlarında konaklama imkanı sağlanabilecek.

Program kapsamında; temel laboratuvar işlemleri, ekstraksiyon teknikleri, arı ürünlerinin biyokimyasal özellikleri, bal ve arı ürünleri mevzuatına uygun kalite analizleri, katma değerli ürün geliştirme ve paketleme ile kalite kontrol süreçleri gibi başlıklar ele alınacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, program sonunda düzenlenecek olan sertifika töreninde sektörde faaliyet gösteren firmalarla birebir görüşme fırsatı elde ederek istihdama doğrudan adım atma şansı yakalayacak.

Son başvuru tarihi 27 Temmuz 2025 Pazar olarak belirlenen eğitim programı, katma değerli üretim alanında kariyer hedefleyen gençlere önemli bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı ve özellikle kadınların üretim süreçlerine daha aktif katılımını teşvik etmeyi amaçlayan program, istihdama doğrudan katkı sağlayacak nitelikte planlandı. Programa ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formuna https://bit.ly/muglaapiterapiegitim adresinden ulaşılabiliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güney Ege, Ekonomi, Eğitim, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Apiterapi Eğitimi Fırsatı - Son Dakika

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