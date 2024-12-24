Muğla'da ÇKS Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da ÇKS Başvuruları Başladı

Muğla\'da ÇKS Başvuruları Başladı

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları e-Devlet'ten 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.

24.12.2024 14:10
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Muğla'da Çiftçi Kayıt Sistemi ()ÇKS) başvuruları başladı. ÇKS başvuruları, e-Devlet üzerinden kolaylıkla yenilenebiliyor. Çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

İl genelinde Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlı yaklaşık 29 bin üretici bulunuyor. Toplam 2 milyon 16 bin dekar üretim alanının yüzde 53'üne karşılık gelen 1 milyon 69 bin dekarı ÇKS'ye kayıtlı durumda.

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle, mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle kayıt altına alınamayan tarım arazilerinin, taahhütname verilmesi halinde ÇKS'ye kaydı yapılabilecek.

31 Aralık son gün

Başvurularını gerçekleştiremeyen çiftçiler için Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, 28-29 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri mesai saatlerinde açık olacak. Her ilçede iki personel konu ile ilgili olarak görev yapacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, çiftçilerin belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Saylak, üreticilerin yeni desteklerden faydalanabilmesi için ÇKS başvurularını yaptırmaları gerektiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bu yıl ilk kez uygulanan üretim planlamasıyla çiftçiler, üretim sezonu öncesinde hangi ürünü ekeceklerini, ne kadar üretim yapacaklarını ve alabilecekleri destek miktarını önceden öğrenebilecek. Bu uygulama sayesinde çiftçiler hem daha bilinçli bir üretim süreci geçirecek hem de desteklerden etkin bir şekilde yararlanabilecek. Yeni destekleme modelini, il genelindeki 'Cuma Buluşmaları' etkinlikleriyle çiftçilerimize anlatıyoruz. Ayrıca çiftçilerin uzun süredir talep ettiği bir değişiklik de bu dönem hayata geçiriliyor; 2025'ten itibaren destekler ayni olarak değil, doğrudan ve nakdi olarak ödenecek" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'da ÇKS Başvuruları Başladı - Son Dakika

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