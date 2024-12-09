Muğla\'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Tanıtıldı

Ekonomi

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok, Muğla Odaları ve Borsası 39. Ortak Toplantısına katılım sağlayarak, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli personel yetiştirmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından imzalanan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Odaları ve Borsası 39'uncu ortak toplantısı, 6 Aralık 2024 Cuma günü Marmaris Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Merve Fidem Barut, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Muğla Ticaret Borsası, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), Marmaris Ticaret Odası (MTO), Bodrum Ticaret Odası (BODTO), Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO), İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye, Bodrum, Marmaris Şubesi odalarının katılım sağladığı toplantıda konuşan Muğla İŞKUR İl Müdürü Zahide Altınok, 2024 yılında uygulanan teşvikler ve programların istihdama katkıları hakkında bilgi verdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla işe yerleştirme sayılarında yüzde 17'lik bir artış yaşandığını vurgulayan Altınok, "2023 yılının Kasım ayı sonunda İŞKUR aracılığıyla 30 bin 630 kişi işe yerleştirilmişti. Bu yıl ise yüzde 17'lik artışla 36 bin 770 kişi iş gücüne katıldı" dedi.

Altınok, 23 Eylül 2024 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklere uygun iş gücünü yetiştirmek için bir protokol imzalandığını açıkladı.

NİYEP ile işverenler, aradığı nitelikli elemanı kendileri yetiştirmiş olacak

Protokol kapsamında işverenlerin, çalışan sayılarının yüzde 50'sine kadar kontenjan kullanabileceğini ifade eden Altınok, "NİYEP kapsamında, 1-4 çalışana sahip iş yerleri çalışan sayısı kadar, 5-9 çalışana sahip iş yerleri 12 kişiye kadar, 10-49 çalışana sahip iş yerleri 24 kişiye kadar, 50 ve daha fazla çalışana sahip iş yerleri ise sigortalı sayısının %50'sine kadar kursiyer talebinde bulunabilecek. Kursiyerlerin cep harçlıkları ve genel sağlık sigortası (GSS) giderleri, program boyunca İŞKUR tarafından karşılanacak. 160 fiili güne kadar sürecek eğitim programları, katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiler sağlayacak ve kazandıkları yetkinlikleri uygulama imkanı sunacak. Bu protokolle hem işverenlerin yükü hafifletilirken hem de iş gücü piyasasına nitelikli bireylerin kazandırılması hızlandırılacak. NİYEP, Muğla'da hem istihdamı artıracak hem de sektörlerde ihtiyaç duyulan iş gücünü bölgeye kazandıracak şekilde uygulanacak." değerlendirmesinde bulundu. - MUĞLA