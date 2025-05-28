Muğla'da Sakız Üretiminde İlk Hasat Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Sakız Üretiminde İlk Hasat Başladı

28.05.2025 11:20
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Muğla'nın Ula ilçesinde sakız ağaçlarından ilk hasat için çizim işlemi yapıldı, üretim artışı hedefleniyor.

Muğla'nın Ula ilçesinde sakız üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması ve kaybolan üretim kültürünün yeniden canlandırılması amacıyla dikilen sakız ağaçlarında ilk hasat için çizim işlemi gerçekleştirildi.

Halk arasında "altın damlayan ağaç" olarak adlandırılan, geçmiş dönemlerden bu yana gıda, kozmetik, tıbbi ve aromatik ürünler sektöründe kullanılan sakız, çok kıymetli bir ticari ürün niteliği taşımasına rağmen üretiminin yapılamaması nedeniyle yok olmanın eşiğine geldi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan "Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 10 yıl önce Esentepe Mahallesi'nde 4 dekar alana 200 sakız fidanı dikildi.

Sakız üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması ve kaybolan üretim kültürünün yeniden canlandırılması amacıyla Sebahattin Yaraşlıoğlu'na ait bahçede, ağaçların ilk hasat için çizim işlemi yapıldı. Yaraşlıoğlu ile ekipler, sakız ağaçlarının gövdelerini çizerek ağustos ayında yapılacak ilk hasat için çalışma yaptı.

Elde edilen ürünün ekonomiye kazandırılmasıyla kentte sakız ağacı bahçelerinin artırılması hedefleniyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, ağaçlardan elde edilen sakızın gastronomiden kozmetiğe birçok alanda kullanıldığını, ekonomik getirisinin yüksek olduğunu söyledi.

Dünyada en fazla sakız üretiminin Sakız Adası'nda yapıldığını ve o bölge için çok büyük bir ekonomik gelir olduğunu belirten Baydar, "10 yıl önce bütün ilçelerimizde küçüklü ve büyüklü olmak üzere 100 dekarın üzerinde kapama kurulu sakız ağacı bahçeleri kurduk. Türkiye'de en fazla ağaca sahip olan, en fazla üretimi de gerçekleştirme durumunda olan il konumundayız. Önümüzdeki yıllarda üretimi artırmak istiyoruz ve potansiyelimiz var." dedi.

Fidanları proje kapsamında çiftçilere vererek bahçeleri kurdurduklarını anlatan Baydar, Türkiye'de ilk defa kapama bahçe şeklinde kurulan sakız hasadı yapacaklarını vurguladı.

"Tuzluluk ve susuzluğa karşı oldukça dirençli"

Amaçlarının ürünü tanıtarak Muğla ve Türkiye'de sakız üretimini artırmak olduğunu dile getiren Baydar, "Neredeyse tamamına yakınını ithal ettiğimiz sakızda ithalatının önüne geçmek istiyoruz. Bir ağaç 150 gram ile 1,5 kilo arasında ürün veriyor. Sakızın kilogramı ise 25-30 bin lira arasında satılıyor. Özellikle iklimi uygun olan Akdeniz kuşağındaki illerde son derece uygun bir üretime sahip. Tuzluluk ve susuzluğa karşı oldukça dirençli. Akdeniz ve Ege iklim kuşağında olan bizlerde hem üretimlerimizi çeşitlendirmek hem de çiftçimize alternatif gelir getirici ürünler sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Üretici Sebahattin Yaraşlıoğlu ise sakız ağaçlarının çizimini yaparak gelecek aylarda ilk hasatla ürün alacağını ve bunun mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Tutar da zamanında yeterli özen gösterilmediği için sahipsiz kalan damla sakızı üretiminin yaygınlaştırılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Tutar, kentte artık bir sakız üretim sahası oluşturulduğunu dile getirdi.

Tutar, daha sonra hasadı yapılan ağaçlardan çizim yapılarak ürünün nasıl elde edileceği ile sakız ağacının tohumdan yetişmemesi nedeniyle fidan üretimi "daldırma" yöntemini uygulamalı olarak gösterdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Doğa, Ula, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Sakız Üretiminde İlk Hasat Başladı - Son Dakika

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