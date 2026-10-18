Muğla'dan 9 ayda 70 ülkeye 630 milyon 901 bin dolarlık su ürünü ihraç edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Muğla'dan 9 ayda 70 ülkeye 630 milyon 901 bin dolarlık su ürünü ihraç edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da yılın 9 aylık döneminde 64 bin 989 ton su ürünü ihraç edilerek 630 milyon 901 bin dolar gelir elde edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Baydar, geçen yıl aynı dönemde gelirin 545 milyon dolar olduğunu, ürünlerin 70 ülkeye gönderildiğini belirtti.

Muğla'dan bu yılın 9 aylık döneminde 64 bin 989 ton su ürünü ihraç edilerek 630 milyon 901 bin dolar gelir elde edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, su ürünleri sektörünün kentin tarımsal üretiminde ve ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Başta çipura ve levrek olmak üzere denizlerde yetiştirilen balıklardan yılın 9 aylık döneminde 65 bin ton üretim yapıldığını belirten Baydar, ihracat gelirinin ise 630 milyon 901 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Baydar, geçen yıl aynı dönemde benzer seviyede üretim yapılmasına rağmen ihracat gelirinin 545 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Balıkların temizlenip işlenerek fileto ve dondurulmuş ürünler halinde ihraç edilmesinin katma değeri artırdığını vurgulayan Baydar, bu ürünlere talebin sürdüğünü dile getirdi.

70 ülkeye ihraç ediliyor

Muğla'da üretilen su ürünlerinin Japonya, ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 70 ülkeye gönderildiğini belirten Baydar, "Avrupa'da tüketilen levrek ve çipuranın önemli bir bölümü Türkiye'den karşılanıyor." dedi.

Baydar, kentte 342 üretim tesisi bulunduğunu ve yıllık ortalama 170 bin ila 180 bin ton üretim yapıldığını kaydetti.

Sektörün işleme, lojistik ve pazarlama gibi alanlarda da istihdam sağladığına dikkati çeken Baydar, şunları söyledi:

"Ürünlerin işlenmesi, fileto haline getirilmesi, temizlenmesi ve dondurularak ihraç edilmesi önemli bir istihdam oluşturuyor. Üretim tesisleri, lojistik ve diğer alanlarla birlikte sektör on binlerce kişiye iş imkanı sağlıyor. Tek bir firmamızda bile 5 bin 500 kişi çalışıyor. Su ürünleri sektörü, üretim ve ihracatın yanı sıra istihdam ve kent ekonomisine katkısıyla da büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA
İhracatEkonomiTarımMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Sokak ortasında kanlı infaz Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Herkes nefesini tutup izledi Sonu korkunç bitti Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
Sel felaketinde yürek yakan anlar Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
12:28
Müjdeli haber Diyarbakır’da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
12:06
Sel felaketinin 5’inci gününde acı bekleyiş İstanbul Valisi Gül, Ayazağa’daki son durumu açıkladı
Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
11:17
İlyas Yalçıntaş hakkında “uyuşturucu“ iddianamesi 10 yıldan fazla hapsi istendi
İlyas Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu" iddianamesi! 10 yıldan fazla hapsi istendi
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 13:08:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla'dan 9 ayda 70 ülkeye 630 milyon 901 bin dolarlık su ürünü ihraç edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei