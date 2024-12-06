Muğla, Ege'nin İhracat Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla, Ege'nin İhracat Şampiyonu Oldu

Muğla, Ege\'nin İhracat Şampiyonu Oldu

Ege İhracatçı Birlikleri, Kasım'da ihracatı %9 arttırarak 1.664 milyon dolara ulaştı. Muğla %40 artışla öne çıktı.

06.12.2024 12:19
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Ege İhracatçı Birlikleri, Kasım ayında ihracatını yüzde 9'luk artışla 1 milyar 528 milyon dolardan 1 milyar 664 milyon dolara yükseltirken, Muğla Ege illeri arasında ihracatını yüzde 40 arttırarak Ege'nin Kasım ayında ihracat şampiyonu oldu.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında Ege'nin değil, Türkiye'nin ihracat şampiyonu olan Muğla, Ege ve ülke ekonomisine madencilik, yaş sebze ve meyve ile madencilik alanlarında katkı sunuyor. Ege İhracatçı Birlikleri 2024 yılının 11 aylık diliminde ihracatını yüzde 1,3'lük artışla 16 milyar 888 milyon dolara çıkarırken, EİB son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 1 geliştirerek 18 milyar 469 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Sanayi, tarım ve madencilik sektörleri üçte üç yaptı

Kasım ayında, EİB'nin 1 milyar 664 milyon dolarlık ihracatına sanayi sektörleri yüzde 9'luk artışla 844 milyon dolarlık katkı sağlarken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 6'lık artışla 712 milyon dolar oldu. 2024 yılında her ay ihracat rekoru kıran Egeli madenciler, Kasım ayında da ihracatlarını yüzde 31 artırarak hem yeni bir rekor kırdı hem de hanesine 107,4 milyon dolarlık ihracat yazdırdı.

İhracat artış rekortmeni zeytin ve zeytinyağı

Ege'nin zeytin ağacı varlığı ile ilk sıralarda yer alan Muğla'nın da içinde bulunduğu 475 bin ton zeytinyağı ve 750 bin ton sofralık zeytin rekoltesiyle 2024/25 sezonuna giriş yapan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Kasım ayında ihracatını yüzde 92'lik artışla 31 milyon dolardan 59,7 milyon dolara yükseltti ve EİB çatısı altında ihracat artış rekortmeni oldu.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 172 milyon dolar oldu

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Türkiye'de lider olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Kasım ayında ihracatını yüzde 28'lik artışla 134 milyon dolardan 172 milyon dolara taşıdı. ESÜHMİB, yıllık bazda 1 milyar 715 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı.

Maden ihracatı yüzde 31 arttı

2024 yılında her ay yeni bir ihracat rekoru kıran Ege Maden İhracatçıları Birliği, kasım ayında da ihracatını yüzde 31'lik artışla 82 milyon dolardan 107 milyon dolara ilerletti. EMİB'in 11 aylık ihracatı yüzde 24'lük yükselişle 969 milyon dolardan 1 milyar 198 milyon dolara çıktı.

Muğla ihracat artış rekortmeni oldu

Ege Bölgesi Kasım ayında 2 milyar 695 milyon dolar ihracat yaparken, 2023 yılı kasım ayındaki 2 milyar 669 milyon dolar olan ihracatını yüzde 1 geliştirmeyi başardı. Muğla, 2023 yılı Kasım ayında 82,5 milyon dolar olan ihracatını yüzde 40'lık artışla 115 milyon dolara yükselterek Ege Bölgesi'nde ihracat artış rekortmeni oldu.

Eskinazi; "Sanayi, tarım ve madencilik sektörlerindeki artış sevindirici"

Ege Bölgesi'nden yapılan ihracatın 4 aydır üst üste Türkiye ortalamasının üzerinde arttığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, kasım ayında EİB'den yapılan ihracatın tarım, sanayi ve madencilik sektörlerinde de artmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

2024 yılına girerken mevcudu korumak hedefiyle girdiklerini hatırlatan Eskinazi, "11 aylık performansımızla mevcudu koruduğumuz gibi, yüzde 1,3'lük ihracat artış hızı yakaladık. Döviz kurundaki artış enflasyonla uyumlu olsaydı ihracatımız yüzde 10 artış hızını yakalayabilirdi. Bu da yaklaşık 1,5 milyar dolar daha fazla ihracat yapmamıza imkan verirdi. Türkiye'nin büyümesinin itici gücünün ihracat olduğu son açıklanan verilerle ortaya çıktı. Türkiye 3,5'e aşağı yönlü revize ettiği büyüme hedefini tutturabilmek için ihracatçısına uygun faiz oranlı finansmanı temin etmesi gerekir. Enflasyonla mücadele kapsamında ekonomide iç piyasa 2025 yılında da soğutulmaya devam edecek. Çıkış yolumuz ihracat" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Finans, Tarım, Ege, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla, Ege'nin İhracat Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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