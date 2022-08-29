Muğla haberleri... Zumba tutkunları Marmaris'te buluştu - Son Dakika
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Muğla haberleri... Zumba tutkunları Marmaris'te buluştu

29.08.2022 16:05
Muğla haberleri... Zumba tutkunları Marmaris'te buluştu

Muğla haber... Spor ve dans tutkunlarını bir araya getiren Zumba Holiday organizasyonu Marmaris'te geniş bir katılımla düzenlendi.

Spor ve dans tutkunlarını bir araya getiren Zumba Holiday organizasyonu Marmaris'te geniş bir katılımla düzenlendi.

Yaz aylarının gözde tatil yerlerinden Marmaris birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak dünyanın dört bir yanından zumba eğitmenlerinin ve çok sayıda zumba meraklısının katıldığı Zoliday 2022, 27-28 Ağustos tarihlerinde Marmaris'te düzenlendi. Marmarisli zumba eğitmeni Funda Ertürkmen'in girişimleriyle bu yıl Marmaris'te düzenlenen etkinlik için ilçeye gelen 250 fitness eğitmeni ve öğrenci hem Marmaris'i keşfetti, hem de eğitmenler eşliğinde düzenlenen workshoplara katıldı.

Marmaris Belediyesi'nin de destekçileri arasında yer aldığı etkinliklerinde Atatürk Meydanı renkli ve hareketli danslara sahne oldu. Yüzlerce zumba sporcusu 2 gece boyunca Marmaris Belediyesi'nce kurulan sahnede hareketli müzikler eşliğinde dans etti. Vatandaşların ilgiyle izlediği gecede seyirciler de dans profesyonelleriyle birlikte dans etti. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla haberleri... Zumba tutkunları Marmaris'te buluştu - Son Dakika

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