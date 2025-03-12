Kavaklıdere'de Kadın Girişimciliği Güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kavaklıdere'de Kadın Girişimciliği Güçleniyor

Kavaklıdere\'de Kadın Girişimciliği Güçleniyor

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kırsal kalkınmayı desteklemek ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Anadoludakiler-Hanımeli Yöresel Ürünleri İşliyor, Kavaklıdere Gelişiyor" projesinin sözleşmesi imzalandı.

12.03.2025 14:27  Güncelleme: 14:30
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kırsal kalkınmayı desteklemek ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Anadoludakiler-Hanımeli Yöresel Ürünleri İşliyor, Kavaklıdere Gelişiyor" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Anadoludakiler" programı çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024 Yılı "Anadoludakiler" Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) hayata geçirildi. Bu program kapsamında yürütülen proje ile Kavaklıdere'de üretilen coğrafi işaretli ceviz, ata tohumu siyez ve karakılçık buğdayı, yöresel fasulye ve börülce gibi ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması için modern üretim altyapısı oluşturulacak. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje 1 milyon 609 bin 300 TL bütçeyle gerçekleştirilecek. S.S. Kavaklıdere Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin yürüteceği projeye Kavaklıdere Belediyesi ortak olarak, Kavaklıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise iştirakçi olarak katkı sunacak.

Proje kapsamında, kırsalda faaliyet gösteren kadın üreticilerin el emeği ile ürettiği ürünlerin daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işlenmesi için makine ve ekipman tedarik edilecek. Böylece, geleneksel yöntemlerle yapılan üretim süreçleri daha hızlı ve yüksek kapasiteli hale gelecek. Kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlenecek ve kadın üreticilere pazarlama ve satış teknikleri konusunda destek verilecek.

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Anadoludakiler programının yöresel ürünlere odağı artırarak yerel üretimi teşvik ettiğine ve ayrıca kadın girişimciliğini güçlendirdiğine dikkat çekerek, "Bu proje sayesinde Kavaklıdere'deki kadınlarımız, geleneksel üretimlerini modern yöntemlerle buluşturacak ve ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinecekler. GEKA olarak, bölgesel kalkınmayı destekleyen ve kadınların üretime katılımını artıran projelere öncülük etmeye devam edeceğiz" dedi.

Anadoludakiler SOGEP programı kapsamında desteklenen bu proje ile Kavaklıdere'nin bereketli toprakları, kadınların emeğiyle daha büyük bir ekonomik değere dönüşecek. Geleneksel üretimi teknolojiyle buluşturmayı hedefleyen proje, kadın üreticilerin güçlenmesini sağlayarak bölgenin kalkınmasına ivme kazandıracak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güney Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kavaklıdere'de Kadın Girişimciliği Güçleniyor - Son Dakika

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