Muğla'nın İhracatı Mayıs'ta Yüzde 11 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'nın İhracatı Mayıs'ta Yüzde 11 Arttı

Muğla\'nın İhracatı Mayıs\'ta Yüzde 11 Arttı
06.06.2025 09:59
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Muğla, Mayıs'ta su ürünleri ihracatını yüzde 11 artırarak 117 milyon dolara yükseltti.

Türkiye'nin su ürünleri ihracat şampiyonu Muğla, Mayıs ayında tüm ürünlerdeki ihracatını yüzde 11 arttırarak 105 milyon dolardan 117 milyon dolara çıkardı. Muğla su ürünlerinin dışında narenciye, zeytin, sebze-meyve ve madencilik sektöründe de önemli bir ihracat payına sahip.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Mayıs ayında 1 milyar 643 milyon 581 bin dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. EİB, 2024 yılı Mayıs ayında 1 milyar 678 milyon 974 bin dolarlık ihracata imza atmıştı. EİB'nin ihracatı Mayıs ayında yüzde 2 gerileme yaşadı.

EİB'nin tarım ürünleri ihracatı yüzde 2'lik artışla 402 milyon 655 bin dolardan 414 milyon 580 bin dolara çıkarken, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 5'lik azalışla 917 milyon dolardan 870 milyon dolara indi. Madencilik sektörü yatay bir seyirle 134,6 milyon dolar ihracata imza attı. İhracatçıları Birliği ise; mayıs ayında ihracatını yüzde 29'luk artışla 73,8 milyon dolardan 95,6 milyon dolara çıkardı ve Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni oldu.

Yumurtaya gelen fona rağmen ihracatlarını yüzde 5 artırdılar

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, son dönemde yumurta ihracatına getirilen kısıtlamalar nedeniyle eski parlak performansının gerisinde kalsa da Mayıs ayında ihracatını yüzde 5'lik artışla 145,8 milyon dolardan 150,7 milyon dolara taşımayı başararak zirve ortaklığını sürdürdü.

Maden sektörü iki aydır zirvenin üçüncü basamağında

Ege Maden İhracatçıları Birliği, nisan ayından sonra mayıs ayında da 134,6 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altında en çok ihracat yapan üçüncü birlik olmayı başardı. EMİB, 2025 yılının ocak-mayıs döneminde ihracatını yüzde 7 artırarak 571,7 milyon dolara ulaştı ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'ni beş aylık dönemde de geçerek üçüncü sıranın sahibi oldu. Mart ve Nisan aylarındaki don, dolu ve yağmurlardan olumsuz etkilenen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Mayıs ayında 96 milyon 307 bin dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Eskinazi: "Üretimi artıracak tedbirleri almalıyız"

Türk ekonomisinin 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdüğüne vurgu yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Büyüme rakamlarını incelediğimizde ihracat, sanayi ve tarım sektörlerinin katkı vermediğini aksine ekside kaldıklarını görüyoruz. İstihdam rakamları kötü sinyaller veriyor. İhracatçıların sermayeleri erdiği gibi TCMB'nın son aldığı kararlar krediye ulaşmamızı zorlaştırdı. İstihdama dayalı katma değerli ihracatın yolu kesiliyor. Enflasyonu düşürmek için alınan tedbirler ülke sanayisinin ve ihracatının sonunu hazırlıyor. Enflasyon rakamlarının mevcut seviyesi enflasyonla mücadelede de başarıyı yakalayamadığımızı ortaya koyuyor. Üretimi artıracak tedbirleri almak zorundayız" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Finans, Tarım, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'nın İhracatı Mayıs'ta Yüzde 11 Arttı - Son Dakika

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