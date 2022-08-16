Muğla'da kadın girişim projesine 1 milyon lira destek verildi - Son Dakika
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Muğla'da kadın girişim projesine 1 milyon lira destek verildi

16.08.2022 11:56
Muğla'da kadın girişim projesine 1 milyon lira destek verildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kadınların projesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1 milyon 18 bin lira destek verildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kadınların projesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1 milyon 18 bin lira destek verildi.

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca El Ele Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nazan Korkmaz ve danışman akademisyenlerden oluşan heyet Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek destek alınan proje hakkında bilgi verdi.

Proje ile yörenin zengin tarımsal kaynaklarının farklı yöntemlerle işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesinin, fonksiyonel gıdalarda ürün çeşitliliğinin artırılmasının ve bu ürünlerin turistik öge olarak kullanımıyla engelli ve kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, proje kapsamında kadınların mesleki becerilerini artırarak istihdam edilebilirliklerinin sağlanacağını dile getirdi.

Bu kapsamda birçok kadının sosyo ekonomik seviyelerinin yükseleceğine işaret eden Tavlı, böylece kadınların aile içindeki konumlarının güçlendirilerek toplumsal yaşamın her alanında yer almasının sağlanacağını dile getirdi.

Kooperatif Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca M.Y.O. Öğretim Üyesi Ziraat Mühendisi Nazan Korkmaz, üretilen ürünlerin numuneleriyle proje hakkında bilgi verdi.

Hibeyle alınacak makine ve ekipmanın kooperatifleri için önemli bir adım olacağını belirten Korkmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Güney Ege Kalkınma Ajansına ve Muğla Valiliğine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Alim Uzundemir, Orhan Tavlı, Meral Uçar, Ortaca, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da kadın girişim projesine 1 milyon lira destek verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da kadın girişim projesine 1 milyon lira destek verildi - Son Dakika
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