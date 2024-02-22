Muğla Valisi İdris Akbıyık, ilçelerdeki yatırımları ve seçim tedbirlerini değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, ilçelerdeki yatırımları ve seçim tedbirlerini değerlendirdi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, ilçelerdeki yatırımları ve seçim tedbirlerini değerlendirdi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 13 ilçe kaymakamıyla bir araya gelerek ilçelerdeki yatırımları ve 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili alınan ve alınması muhtemel tedbirleri değerlendirdi. Toplantıda, yatırım programları, altyapı ve üst yapı projeleri, sosyal destek ve yardım programları, asayiş konuları ile seçim güvenliği konuları görüşüldü.

22.02.2024 19:36
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, 13 ilçe kaymakamı ile bir araya gelerek ilçelerdeki yatırımları son durumu ve 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili alınan ve alınması muhtemel tedbirler hakkında durum değerlendirmesi yaptı.

Muğla'nın genel durumu ile vatandaşların talep ve beklentilerinin değerlendirildiği toplantıda ilçelerdeki yatırım programları, altyapı ve üst yapı projeleri, sosyal destek ve yardım programları, asayiş konuları ile seçim güvenliği konuları görüşüldü. Toplantıda Valisi İdris Akbıyık ilçelere yeni yapılacak proje ve yatırımların sağlıklı bir şekilde planlanması ve kamu hizmetlerinin kaliteli, verimli bir şekilde vatandaşa sunulması için tüm kurumların gereken hassasiyeti ve gayreti göstermesinin önemine dikkat çekti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Valisi İdris Akbıyık, ilçelerdeki yatırımları ve seçim tedbirlerini değerlendirdi - Son Dakika

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