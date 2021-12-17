Multinet Up, MultiGift ile firmaların yılbaşı hediye gönderimlerine çözüm sunuyor

Multinet Up, hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile çalışanlarının yeni yılını özelleştirilebilir hediyelerle kutlamak isteyen kurumlara çözüm ortağı oluyor.

Multinet Up'ın açıklamasına göre, şirket, MultiGift ile yıl başında çalışanlarına hediye vermek isteyen firmalara operasyonel kolaylık ve yüzde 39'a varan vergi avantajı sağlarken aynı zamanda çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırma imkanı sunuyor.

Çalışan sayısı fark etmeksizin tek faturayla işlem kolaylığı sağlayan MultiGift, giyimden gıdaya, anne-bebek ürünlerinden ev eşyasına ve elektroniğe, onlarca kategoride Türkiye'nin 81 ilinde 20 bin noktada geçiyor.

Çalışanlarını mutlu etmek isteyen işverenlerin, esnek yan haklar, çalışan motivasyonu ve teşvik uygulamaları kapsamında yılbaşı, bayram ve özel günlerde tercih ettiği MultiGift, harcama noktalarının çeşitliği ve dijital kullanım alternatifleri sayesinde çalışanların hayatını kolaylaştırıyor.

MultiGift, online alışverişlerde de kullanılabiliyor. MultiGift kart kullanıcıları, kartlarına tanımlanan bakiyeleri Multinet Up'ın yeni e-ticaret platformu MultiGift Shop üzerinden kullanarak alışveriş yapabiliyor. MultiGift ailesinin marka kartları sayesinde dijital kod veya sanal kart seçeneklerine sahip olan kullanıcılar Trendyol, Boyner, A101, Carrefoursa, MediaMarkt, Ikea, English Home gibi birçok markanın dijital kod veya hediye kartı ile online ya da mağazalardan alışverişlerini yapabiliyor.

Mobil uygulama MultiPay üzerinden bakiye takibi ve QR kod okutarak ödeme yapma kolaylığı da sunan MultiGift ile kullanıcılar fiziki kart taşımak zorunda da kalmıyor.

"Kurumsal hediye ve çalışan yardımlarında gıdanın payı arttı"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Multinet Up Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş, MultiGift ile yan haklar, çalışan motivasyonu ve teşvik uygulamaları kapsamında hizmet verdiklerini belirterek, kendilerine ihtiyaç duyulan her alanda paydaşlarına yardımcı olduklarını bildirdi.

MultiGift çatısı altında sundukları çözümleri, her sene yepyeni alternatiflerle zenginleştirdiklerini kaydeden Kuş, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu alternatifler sayesinde firma yetkililerinin hayatını kolaylaştıran ve çalışanları mutlu eden MultiGift, özellikle yılbaşında, Ramazan ve Kurban bayramlarında çok talep görüyor. 2021'de MultiGift'te yüzde 50'nin üzerinde büyüdük. Önümüzdeki süreçte de devam edecek olan bu talep artışına en iyi şekilde yanıt vermeye, önümüzdeki süreçte de büyümeye devam edeceğiz."

Kuş, şirketlerin, çalışan motivasyonunu ve bağlılığını artırma, çalışanına değer verdiğini hissettirme gibi amaçlarından bahsederek, "MultiGift'in son dönemdeki verileri üzerinden gözlemlediğimiz bir diğer konu ise kurumsal hediye ve çalışan yardımlarında gıdanın payının artmış olması. Çalışanlarının gıda ihtiyaçlarını desteklemek isteyen kurumlara, MultiGift Ailesi altında operasyonel kolaylık ve tasarruf imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.