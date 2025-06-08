MultiPOS ile Geleneksel POS'a Veda - Son Dakika
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Ekonomi

MultiPOS ile Geleneksel POS'a Veda

08.06.2025 11:11
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Multinet Up, MultiPOS uygulamasıyla geleneksel POS cihazı ihtiyacını ortadan kaldırdı.

Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever, üye iş yerleri için geliştirdikleri "MultiPOS" uygulaması sayesinde geleneksel POS cihazı ihtiyacının ortadan kalktığını söyledi.

İşletmelerin tahsilat işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan tanıyan POS cihazları, fiş kesme ve işlem takibi gibi işlevleri de bünyesinde barındırıyor. Temassız ödeme, QR kod ve mobil entegrasyon gibi özelliklerle donatılan cihazlar, toptan ve perakende sektörünün dijital dönüşümünde rol oynuyor.

Alışverişlerde kredi veya banka kartıyla ödeme yapılmasını sağlayan cihaz, artık cep telefonuyla da kontrol edilebiliyor. Bunlardan bir tanesi de Multinet Up tarafından 2019'da geliştirilen MultiPOS uygulaması oldu. POS cihazını MultiPOS ile mobile taşıyan şirket, yemekten giyime, konaklamadan akaryakıta kadar şirketlerin neredeyse tüm harcama kalemlerini tek çatı altında yönetmelerine olanak sağlıyor.

Multinet Up CEO'su Ali Emre Sever, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son dönemde iş dünyasının büyük dönüşümden geçtiğini belirterek, işverenlerin ve çalışanların hayatını kolaylaştıran çözümler üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Sundukları hizmetlerin, yemek kartının çok ötesinde olduğunu vurgulayan Sever, "MultiNet ile başlayan yolculuğumuz, kurumsal hediye kartımız MultiGift, kurumsal hediye platformumuz MultiFlex, kurumsal seyahat platformumuz MultiTravel, akaryakıt çözümümüz MultiPetrol, şirket ve filo araç yönetimini kolaylaştıran çözümümüz MultiCar+ ve kurumsal sağlıklı yaşam çözümümüz MultiHealth ile bugün oldukça geniş bir yapıya dönüştü." dedi.

Sever, yemekten giyime, konaklamadan akaryakıta, sağlıklı yaşamdan araç yönetimine kadar şirketlerin neredeyse tüm harcama kalemlerini tek çatı altında, entegre bir şekilde yönetmelerine olanak sağladıklarını dile getirdi.

Büyümeyi sürdürülebilir kılan en önemli unsurlardan birinin dijitalleşme olduğuna dikkati çeken Sever, "Biz teknolojiyi kullanıcı deneyimini iyileştiren bir kaldıraç olarak konumlandırıyoruz. Kart kullanıcılarımız için geliştirdiğimiz ve günde 2 milyon işlem gerçekleştirilen MultiPay uygulaması sayesinde çalışanlar fiziksel karta ihtiyaç duymadan ödeme yapabiliyor ve harcama geçmişlerini anlık olarak takip edebiliyor. Tüm harcama süreçlerini dijitalleştiren MultiPay, işverenlere de kart yönetimi ve raporlama işlemlerini tek bir platform üzerinden kolayca yürütme imkanı sunuyor." diye konuştu.

Sever, operasyonel süreçlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetilebildiğini belirterek, "Diğer yandan, üye iş yerlerimiz için geliştirdiğimiz MultiPOS uygulamamız sayesinde geleneksel POS cihazı ihtiyacı ortadan kalkıyor. MultiPOS, bugün sahadaki her 2 POS cihazından 1'inden fazlasında tercih ediliyor." ifadesini kullandı.

"Yarının ihtiyaçlarını bugünden öngörüyoruz"

Kendilerini yalnızca bir yan hak sağlayıcısı olarak değil, dijitalleşen iş dünyasında stratejik iş ortağı olarak gördüklerini söyleyen Sever, bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da bugünden öngörüp çözümler üretmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Sever, her firmanın dinamiğinin farklı olduğuna işaret ederek, "Biz de tam bu yüzden 'tek tip çözüm' anlayışından uzak duruyoruz. Multinet Up olarak farklı sektörlerden, farklı ölçeklerdeki firmalara, kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebilecekleri çözümler sunuyoruz." dedi.

İşletmelerin maliyet optimizasyonu ve zamandan tasarruf beklentilerini karşılayabilmek adına "MultiAvantaj" platformunu geliştirdiklerini belirten Sever, "MultiAvantaj platformuyla hem şirketlerin nakit akışlarını hızlandırıyor hem de birçok hizmete avantajlı koşullarda erişmelerini sağlıyoruz. Üstelik şirketler yemek kartı harcamalarından biriken bakiyeleri, vadesini beklemeden kullanabiliyorlar. Bu durum, KOBİ'ler için de hem nakit akışı hem de tedarik yönetimi açısından kolaylık sağlıyor." diye konuştu.

Sever, "MultiOnline" platformunun da harcama süreçlerini tek ekrandan yönetmek isteyenler için ideal olduğunu ifade ederek, platformla kart tanımlama, bakiye yükleme ve raporlamanın dijital ve pratik olduğunu söyledi.

Startuplar ve kadın girişimciler için özellikle dijital dünyada görünürlüklerini artıracak kampanyalar hazırladıklarına dikkati çeken Sever, sürdürülebilir markaları MultiPay uygulamalarında özel ikonlarla öne çıkardıklarını dile getirdi.

Sever, "Kısacası, her müşterimizin ihtiyacına özel çözümlerle yola çıkıyor, verimliliği, tasarrufu ve memnuniyeti bir arada sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ali Emre, MultiNet, Ekonomi, CEO, Son Dakika

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