Üye Girişi
Muratpaşa'da 'Kara Kış Fonu' 519 bin TL'ye ulaştı - Son Dakika

Muratpaşa'da 'Kara Kış Fonu' 519 bin TL'ye ulaştı

24.01.2022 15:13
Muratpaşa'da 'Kara Kış Fonu' 519 bin TL'ye ulaştı

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın açıkladığı 'Kara Kış Fonu' kapsamında yapılan gıda yardımları, nakdi destekler 519 bin 977 liraya ulaştı.

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın açıkladığı 'Kara Kış Fonu' kapsamında yapılan gıda yardımları, nakdi destekler 519 bin 977 liraya ulaştı. Başkan Uysal, "Bu kış ayrı bir özen içinde komşularımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

İhtiyaç sahiplerine yönelik 'Kara Kış Fonu' oluşturulması önerisiyle harekete geçen Muratpaşa Belediyesi, bu kış için gıda yardımları, nakdi destekler, eğitim yardımlarını kapsayan paketi açıkladı. Kasım ayında duyurulan fon kapsamında yapılan destekler, 20 Ocak itibariyle 519 bin 977 liraya ulaştı.

Kara Kış Fonu kapsamında 941 haneye 282 bin 300 liralık gıda desteğinde bulunan Muratpaşa Belediyesi, 98 evde yaşayan 279 kişiye de günlük sıcak yemek ulaştırıyor. Bununla birlikte, ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında yapılan inceleme sonrası uygun görülen 136 kişiye de 162 bin 135 lira nakdi yardımda bulunan Muratpaşa Belediyesi, huzurevlerine yerleştirdiği 35 kişi içinse 75 bin 542 liralık ödeme yaptı.

Başkan Uysal, Muratpaşa'da herkesin yan yana, dayanışma içinde olduğu bir kent kültürüne sahip olduğunu söyledi. Belediye olarak iyi günde ve kötü günde, hayatını her anında ilçe sakinlerinin yanında olmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Uysal, "Bu kış ayrı bir özen içinde komşularımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Muratpaşa'da 'Kara Kış Fonu' 519 bin TL'ye ulaştı

YORUMLAR
500

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muratpaşa'da 'Kara Kış Fonu' 519 bin TL'ye ulaştı - Son Dakika Ekonomi


Uçurumun dibinde bulunmuştu! Herkes atıldı sanıyordu! Sevgilisiyle tartışınca intihara teşebbüs etmiş Uçurumun dibinde bulunmuştu! Herkes atıldı sanıyordu! Sevgilisiyle tartışınca intihara teşebbüs etmiş         
15:19
Yok böyle şans! ABD'de bir kadın 3 milyon dolarlık piyango ödülünü spam klasöründe buldu Yok böyle şans! ABD'de bir kadın 3 milyon dolarlık piyango ödülünü spam klasöründe buldu         
15:13
Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu! Tahliyesini talep etti Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu! Tahliyesini talep etti         
15:10
Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı         
14:59
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
15:18 Acun Ilıcalı'nın eli boşta kaldı! Bitirdiği transferi Fenerbahçe'ye kaptırdı
15:12 Yok böyle şans! ABD'de bir kadın 3 milyon dolarlık piyango ödülünü spam klasöründe buldu
15:11 Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek
15:10 Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu! Tahliyesini talep etti
15:06 Mustafa Sarıgül'ün partisinde 'tokat' krizi büyüdü: Karakolluk oldular
14:58 Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı
14:54 AFAD'dan kritik uyarı geldi! Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
14:53 Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor
14:50 2018 seçimlerini bilen şirketin son anketi! Rakamlar liderleri kara kara düşündürecek
14:44 AK Parti ilk kez 30'un altında! Cumhur, Millet'ten yarım puan geride
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 15:23:58. #1.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa'da 'Kara Kış Fonu' 519 bin TL'ye ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement