Muş'ta Elma Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Muş'ta Elma Hasadı Başladı

Muş\'ta Elma Hasadı Başladı

Muş Ovası'nda elma hasadından 25 milyon lira gelir bekleniyor. 4 bin 512 dekarda üretim yapılıyor.

15.10.2024 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle başlayan elma hasadından 25 milyon lira gelir bekleniyor.

Muş Ovası'nda gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olmasından dolayı ayrı bir tat ve aromaya sahip olan elmanın hasadı yapıldı. Kentte 4 bin 512 dekarda üretimi yapılan elma hasadından 25 milyon lira gelir bekleniyor.

Merkeze 34 kilometre uzaklıktaki Dilimli köyünde "Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla gerçekleştirilen törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muş'ta son hasat döneminde bir araya geldiklerini söyledi. Verimi yüksek, kaliteli ve lezzetli bir elma bahçesinde olduklarını ifade eden Çakır, "Muş'un tarımdaki potansiyeli, meyvecilik anlamda da demek ki çalışırsak, imkan verilirse ve azmedersek başarabileceğimizin göstergesidir. Burası cennet gibi. Son derece güzel. Bulduğumuz yerden dahi elmaların kokusunu alıyoruz. Bu güzel elma ağaçlarını Muş'ta geliştirmek durumundayız. Ekonomik olarak hem çiftçiye hem de ilimize ve ülkemize ciddi bir katkısı var. Burada 4 bin 512 dönümde elma üretimi var. Muş, 5 ilçe ve 368 köyle geniş bir coğrafya. Türkiye'nin en verimli nehirlerinden bir tanesi elma bahçesinin kenarında geçiyor. İrili ufaklı onlarca suyumuz ve göletlerimiz var. Dolayısıyla tarım ve üretmek için hiçbir mazeretimiz yok. Allah üretene her zaman karşılığını verir" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise Muş'un hububat ve diğer hayvancılık konusunda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, "Meyvecilik konusunda da iyi bir durumdayız. İlimizde 19 bin 200 dekar üzerinde meyvecilik yapılmaktadır. Burada kendine has ve özellikle de rağbeti fazla olan elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlimizde 4 bin 512 dekar üzerinde elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu yıl da özellikle hem iklim şartları hem de toprak yapısından dolayı iyi bir hasat alındı. Verim olarak da 1650 ton üzerinde bir verim beklemekteyiz. Bu da ilimize 25 milyon lira bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu hasadın hem üreticimize, Muş'umuza bereket, hayır getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Çakır ve beraberindeki heyet elma hasadı yaptı.

Elma hasadına, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, kurum amirleri ve çevre köylerin muhtarları katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muş'ta Elma Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
14:44 Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf’ta rüzgar terse döndü Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:16 Mısır’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 16:57:19. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Elma Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.