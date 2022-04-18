Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor

18.04.2022 12:29
Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor

Muş'un Korkut ilçesinde özel bir işletme tarafından kurulan 1 megawattlık Güneş Enerji Santrali (GES) ile ilçenin elektrik ihtiyacının 4'te 1'i karşılanıyor.

Muş'un Korkut ilçesinde özel bir işletme tarafından kurulan 1 megawattlık Güneş Enerji Santrali (GES) ile ilçenin elektrik ihtiyacının 4'te 1'i karşılanıyor.

Korkut ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki tarıma elverişsiz 20 dönüm alan üzerine kurulan GES ile 1 megawatt elektrik üretimi sağlanarak hem ülke ekonomisine katkı sağlanıyor hem de enerji dengesi korunuyor. Türkiye'de Van'dan sonra en çok güneş enerjisi potansiyeline sahip olan Muş'ta santrallere ilgi her geçen gün artıyor. İşletme, ilerleyen günlerde enerji üretimini iki katına çıkararak Korkut ilçesinin elektrik ihtiyacının yarısını karşılamayı hedefliyor.

"Hedefimiz elektrik ihtiyacının 4'te 2'sini karşılamaktır"

Santralin 2020 yılında devreye alındığını belirten işletme sorumlusu Mehmet Yıldırım, 20 dönüm alan üzerine kurulu tesisin 1 megawatt elektrik ürettiğini söyledi.

Santralde yaklaşık 3 bin panel bulunduğunu kaydeden Yıldırım, "Burası tarıma elverişsiz bir alan olduğu için panellerimizi buraya kurduk. Tesisi kurmamızdaki amaç hem doğa düzeninin bozulmaması hem de güneş enerjisinden faydalanmaktır. GES'i herkese tavsiye ediyoruz. Buranın kurulumu için 7,5 milyon lira harcama yaptık. Santralimiz Korkut ilçesinin 4'te 1 elektrik ihtiyacını karşılıyor. Amacımız santrali ileride büyütmek. Burada boş arazimiz var oraya da panellerimizi dikerek elektrik üretimi yapacağız. Hedefimiz elektrik ihtiyacının 4'te 2'sini karşılamaktır" dedi. - MUŞ

Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor
Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor
Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor
Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor
Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor
Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor
Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor
Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor
Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor
Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor
Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor
Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor
Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor
Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor

YORUMLAR
500
Kayseri OSB'de GES gelirinde tüm zamanların rekoru da kırıldı Kayseri OSB'de GES gelirinde tüm zamanların rekoru da kırıldı

Korkut, Enerji, Ges, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Şükriye Tutkun'dan Dolmabahçe'deki iftar sonrası açıklama: Keşke babam olsa
12:26 Hakan Ural eleştirilere "Sevmek suç mu" notuyla paylaştığı yazıyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın?
12:20 Meslekten ihraç edilmişti! "Rockçı İmam" görevine geri dönmek için AİHM'ye başvuracak
12:13 Başkan Gültekin Uysal'ın sözleri kriz yaratmıştı! Davutoğlu'na gece vakti Kılıçdaroğlu'ndan telefon
12:06 Ukrayna Neptün füzeleriyle vurmuştu! Rusya'ya ait Moskva kruvazörünün fotoğrafları ilk kez servis edildi
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
10:21 Melih Gökçek'ten, Mansur Yavaş'a tehdit gibi sözler: Uykular sana haram olacak, neler anlatacağım neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 12:39:44. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta kurulan GES ile enerji üretimine katkı sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement