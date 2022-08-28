Malazgirt Tekstil Kent için ilk kazma vuruldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde istihdamı artıracak, ilçeye katma değer sağlayacak tekstil kent fabrikasının temel kazı çalışmaları dualarla başladı.

Malazgirt Belediye garajının yanında yapılacak tekstil kent, 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek. Malazgirt halkına seçim vaatlerinden birini daha gerçekleştiren Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, temel kazı çalışmaları öncesinde kurban kestirerek, yapılacak tekstil kentin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Kurban kesilip, dua edilerek temeli kazılan tekstil fabrikasının faaliyete girmesiyle birlikte Malazgirt ilçesinde yaklaşık 200 kişinin istihdam edileceği, tam kapasite ile çalışması halinde ileriki zamanlarda istihdam sayısının daha da artacağı ifade edildi.

Bu tür yatırımlarla Malazgirt'in geliştiğini ve büyüdüğünü belirten Başkan Altın, ilçeye katma değer sağlayacak tekstil fabrikasının bereketli kazançlar elde ederek ilçe ekonomisine katkı sağlaması temennisinde bulundu. Tekstil kent temel kazı çalışmaları kurban kesim törenine Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt projesi yürütücüsü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, STK temsilcileri, Yüklenici Firma Yusuf Yalçınkaya LDT.ŞTİ. temsilcileri, Murat Mahallesi Muhtarı Cevdet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ