MÜSİAD\'dan Boykot Çağrısına Tepki

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, muhalefet partisi tarafından 2 Nisan için duyurulan genel boykot çağrısına tepki gösterdi. Akçin, söz konusu çağrının yalnızca ekonomik dengeleri bozma girişimi olmadığını, aynı zamanda piyasaları kilitleyerek üretimi ve istihdamı olumsuz etkileme çabası olduğunu belirtti.

Ekonominin bir milletin ortak emeği olduğunu vurgulayan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, bu tür girişimlerin firmalar, esnaf ve sanayiciler başta olmak üzere tüm vatandaşlara zarar vereceğini ifade etti. Boykot çağrısını, yerli ve milli sermayeyi zayıflatmaya, ekonomik bağımsızlığı tehlikeye atmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiren Akçin, MÜSİAD olarak toplumu suni kriz çağrılarına karşı durmaya davet etti.

Akçin, tüm vatandaşları 2 Nisan'da ekonomiye güçlü destek vermeye, yerli üretim yapan firmalara ve markalara sahip çıkmaya çağırarak, "Alışverişlerin ertelenmesi yerine Türkiye'nin ekonomik istikrarını korumak için ekonomiye katkı sağlanmalıdır" dedi.

Türkiye ekonomisinin üretim gücü, istihdam olanakları, ihracat odaklı büyüme modeli ve girişimcilerin azmiyle önemli bir ivme kazandığını belirten Akçin, küresel ekonomik zorluklara rağmen iş dünyasının özverili çalışmalarıyla istikrarlı büyümenin sürdüğünü vurguladı.

İş dünyasının siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini belirten Akçin, tüm paydaşların Türkiye'nin refahı için ortak akılla hareket etmesi çağrısında bulundu. - MALATYA