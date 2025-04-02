MÜSİAD'dan Boykot Çağrısına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MÜSİAD'dan Boykot Çağrısına Tepki

MÜSİAD\'dan Boykot Çağrısına Tepki

MÜSİAD Malatya Başkanı Akçin, boykot çağrısının ekonomiye zarar vereceğini belirtti.

02.04.2025 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, muhalefet partisi tarafından 2 Nisan için duyurulan genel boykot çağrısına tepki gösterdi. Akçin, söz konusu çağrının yalnızca ekonomik dengeleri bozma girişimi olmadığını, aynı zamanda piyasaları kilitleyerek üretimi ve istihdamı olumsuz etkileme çabası olduğunu belirtti.

Ekonominin bir milletin ortak emeği olduğunu vurgulayan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, bu tür girişimlerin firmalar, esnaf ve sanayiciler başta olmak üzere tüm vatandaşlara zarar vereceğini ifade etti. Boykot çağrısını, yerli ve milli sermayeyi zayıflatmaya, ekonomik bağımsızlığı tehlikeye atmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiren Akçin, MÜSİAD olarak toplumu suni kriz çağrılarına karşı durmaya davet etti.

Akçin, tüm vatandaşları 2 Nisan'da ekonomiye güçlü destek vermeye, yerli üretim yapan firmalara ve markalara sahip çıkmaya çağırarak, "Alışverişlerin ertelenmesi yerine Türkiye'nin ekonomik istikrarını korumak için ekonomiye katkı sağlanmalıdır" dedi.

Türkiye ekonomisinin üretim gücü, istihdam olanakları, ihracat odaklı büyüme modeli ve girişimcilerin azmiyle önemli bir ivme kazandığını belirten Akçin, küresel ekonomik zorluklara rağmen iş dünyasının özverili çalışmalarıyla istikrarlı büyümenin sürdüğünü vurguladı.

İş dünyasının siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini belirten Akçin, tüm paydaşların Türkiye'nin refahı için ortak akılla hareket etmesi çağrısında bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, malatya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD'dan Boykot Çağrısına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel’den yeni boykot çağrısı CHP lideri Özel'den yeni boykot çağrısı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti
Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal etti Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
Özgür Özel’in boykot çağrısına Fahrettin Altun’dan sert tepki Özgür Özel'in boykot çağrısına Fahrettin Altun'dan sert tepki
Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir
Jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu Jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu
CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Cenaze namazını kıldıran imamdan Volkan Konak için duygulandıran sözler Cenaze namazını kıldıran imamdan Volkan Konak için duygulandıran sözler
Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

13:53 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
13:33 Cenaze namazını kıldıran imamdan Volkan Konak için duygulandıran sözler Cenaze namazını kıldıran imamdan Volkan Konak için duygulandıran sözler
13:05 Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi
13:00 Diploması iptal edilen İmamoğlu’na üniversiteden bir darbe daha Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha
12:51 Eski CHP’li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı
00:51 Sincan Belediye Başkanı’ndan Gökhan Ünver’e destek: Kapalı gişe izlemeye hazırız Sincan Belediye Başkanı'ndan Gökhan Ünver'e destek: Kapalı gişe izlemeye hazırız
00:43 ABD’ye vize başvurularıyla ilgili ilginç iddia: Sosyal medya hesapları incelenecek ABD'ye vize başvurularıyla ilgili ilginç iddia: Sosyal medya hesapları incelenecek
23:29 CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı
22:45 Jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu Jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu
22:34 Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir
22:07 Özgür Özel’in boykot çağrısına Fahrettin Altun’dan sert tepki Özgür Özel'in boykot çağrısına Fahrettin Altun'dan sert tepki
20:54 Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
19:52 Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal etti Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
19:46 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti
19:39 CHP lideri Özel’den yeni boykot çağrısı CHP lideri Özel'den yeni boykot çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 14:24:27. #7.13#
SON DAKİKA: MÜSİAD'dan Boykot Çağrısına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement