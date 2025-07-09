MÜSİAD\'dan Faiz İndirimi Değerlendirmesi

MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, Temmuz ayında Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indiriminin reel sektör için umut verici olduğunu belirterek, "Kredi maliyetlerinin düşmesi iş dünyasında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır" dedi.

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, iş dünyasının gündemindeki faiz indirimi beklentisine ilişkin yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın Temmuz ayında 350-400 baz puanlık indirim gerçekleştirmesinin reel sektör açısından önemli bir adım olacağını söyledi. Üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi hedefleyen iş dünyası için bu beklentinin umut verici olduğunu kaydeden Akgül, "Kredi maliyetlerinin düşmesi, özellikle KOBİ'ler başta olmak üzere iş dünyasında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Yatırım iştahını canlandırabilir"

Faiz indiriminin tek başına tüm sorunları çözemeyeceğine işaret eden Akgül, bu adımın tamamlayıcı politika araçlarıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Akgül, "Bu süreç uygun destek mekanizmalarıyla birlikte işletmelerin yatırım iştahını yeniden canlandırabilir. Özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, ekonomik hareketliliğe ivme kazandıracaktır" dedi.

KOBİ'lere kur riski uyarısı

Kur oynaklığının yönetilebilir hale getirilmesinin yalnızca iç piyasa değil, uluslararası rekabet açısından da hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Akgül, hedge uygulamaları gibi finansal koruma araçlarının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Akgül, "Üç ay sonra dövizle tahsilat yapacak bir ihracatçı, bugünden kur seviyesini sabitleyerek belirsizliği ortadan kaldırabilir. FX forward işlemleri ve opsiyon sözleşmeleri gibi araçlar, ithalat ve ihracatta kur riskini minimize ederek daha güvenli planlamalar yapılmasına imkan tanıyor. Ancak bu araçlara KOBİ'lerin erişimi ve uygulama becerisi sınırlı" diye konuştu.

"Finansal okuryazarlık ve danışmanlık yaygınlaşmalı"

KOBİ'lerin finansal risklere karşı daha dirençli hale gelmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini ifade eden Akgül, finansal okuryazarlığın güçlendirilmesinin ekonomik direnç açısından önemli bir adım olacağını söyledi. Akgül, "Erişilebilir eğitim ve danışmanlık mekanizmaları yaygınlaştırılmalı. Bu, sadece finansal istikrar için değil, uzun vadeli kalkınma için de gereklidir" dedi.

"Faiz indirimi kayıtlı ekonomiyi de teşvik eder"

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin önemine değinen Akgül, faiz indiriminin kayıtlı sistemde faaliyet gösteren işletmeler için bir teşvik unsuru olabileceğini ifade etti. "Kayıtlı ekonomide yer alan işletmelerin, kayıt dışına yönelme riski azalır. Bu da sistemin sağlıklı işleyişini güçlendirir" değerlendirmesini yaptı.

"Dengeli bir reform sürecine ihtiyaç var"

İş dünyasının yalnızca faiz indirimiyle yetinmeyen, daha geniş kapsamlı bir reform süreci talep ettiğini vurgulayan Akgül, vergi sisteminde sadeleşme, dijital altyapının güçlendirilmesi ve finansal destek mekanizmalarının çeşitlendirilmesinin öncelikli konular arasında yer aldığını kaydetti. Akgül, " Türkiye'nin üretim gücü, sanayicisinin direnci ve girişimcisinin vizyonuyla ayakta duruyor. Bu gücü destekleyecek her adım, yerli üretimi ve istihdamı artıracaktır" sözleriyle açıklamasını tamamladı. - ANTALYA