MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi Açıklaması

12.04.2022 12:51
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi Açıklaması

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, sanayide çarkların son sürat dönmeye devam etmesinin, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde de pozitif büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, sanayide çarkların son sürat dönmeye devam etmesinin, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde de pozitif büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi üretiminin şubat ayı artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanayide çarkların son sürat dönmeye devam etmesinin, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde de pozitif büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret ettiğini belirten Asmalı, şunları kaydetti:

"2021 genelinde yüzde 16,6 genişleyerek ekonomik büyümeye ciddi katkı veren sanayi sektörünün 2022'de de olumlu performansını sürdürmesi, reel sektör temsilcileri olarak bizler için memnuniyet vericidir. Şubat ayına ilişkin verisi açıklanan G20 ülkeleri içerisinde aylık bazlı artışta birinci, yıllık bazlı artışta ise ikinci sırada yer alan Türkiye, böylece pozitif ayrışmaya da devam etmiştir."

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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