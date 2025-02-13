MÜSİAD Yeni Dönem Hedeflerini Açıkladı

Ekonomi

Ocak ayında yapılan 21. Olağan Genel Kurul sonrası MÜSİAD Başkanlığına seçilen Yusuf Akgül ve yönetim kurulu üyeleri basın mensupları ile bir araya geldi. Akgül, yeni dönemde hayata geçirilecek projelerle üretici olmaktan çıkıp uluslararası pazarlarda söz sahibi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz ay Ocak ayında Kepez ilçesindeki bir otelde düzenlendi. Genel Kurulda Ali Akçay, başkanlık görevini Yusuf Akgül'e devrederken yeni yönetim kurulu da belirlendi. Genel Kurulun ardından Muratpaşa ilçesindeki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül ve yönetim kurulu üyeleri gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yeni dönemin temel ilkesi katma değer odaklı büyüme

Yeni dönemde temel ilkelerinin, katma değer odaklı bir büyüme olacağını belirten MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, "11 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz 21. Olağan Genel Kurulumuzun ardından göreve başladım. Göreve gelir gelmez ilk adım olarak, üyelerimizle daha güçlü bir kurmak ve iş dünyamızın ihtiyaçlarını net bir şekilde belirlemek adına, 18 Ocak'ta Üyeler Arası İletişimi Artırma Çalıştayımızı gerçekleştirdik. Bu çalıştay, sadece mevcut durumumuzu değerlendirdiğimiz bir platform olmadı; aynı zamanda, önümüzdeki iki yıl boyunca izleyeceğimiz yol haritasının da temelini attık. Bu yıl için belirlediğimiz temel vizyonumuz, "Katma Değer Odaklı Büyüme ve İhracat" olacaktır" dedi.

"Üretici olmaktan çıkıp uluslararası pazarlarda söz sahibi olmak istiyoruz"

Katma Değer Odaklı Büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalara başladıklarını belirten Akgül, "Bu kavram, bir ürün veya hizmetin piyasa rekabetçiliğini artıracak şekilde inovasyon, kalite ve sürdürülebilirlik anlayışıyla üretilmesini ifade eder. Yani sadece üretmek değil, aynı zamanda üretilen ürünlere teknoloji, tasarım ve kalite ekleyerek dünya pazarlarında daha güçlü hale getirmektir. Bu anlayış doğrultusunda, MÜSİAD Antalya olarak hedefimiz; üyelerimizin sadece üretici olmaktan çıkıp, uluslararası pazarlarda söz sahibi olan markalara dönüşmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

İhracata teşvik edecek adımlar atılacak

İhracat ve iş birlikleri ile güçlü gelecek için stratejik adımlar atacaklarını ve bunu gerçekleştirmek için ihracat odaklı büyümeyi teşvik eden projeler, iş birlikleri ve stratejik yönlendirmeler yapacaklarını vurgulayan Akgül, "Özellikle Antalya İhracatçılar Birliği ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) ve Sektörel Ticaret Heyetleri projelerinin önemini vurguluyoruz. UR-GE projeleri, firmalarımızın yurt dışı pazarlara açılmasını sağlayan hedef pazar analizleri, eğitimler ve birebir danışmanlık hizmetleriyle rekabet güçlerini artıran devlet destekli projelerdir. Biz de üyelerimizin bu programlardan daha etkin faydalanmasını sağlamak için bilgilendirme toplantıları düzenleyecek ve onları ihracata teşvik edecek adımlar atacağız" şeklinde konuştu.

Öncelikli hedefleri açıkladı

Yeni dönemde MÜSİAD Antalya'nın öncelikli hedeflerini açıklayan Akgül, "Üyelerimizin ticari faaliyetlerini büyütmek ve geliştirmek. İhracat projelerine ağırlık vererek Antalya iş dünyasının uluslararası rekabet gücünü artırmak. Genç ve kadın girişimcilerin iş dünyasında daha fazla yer almasını sağlamak. Tecrübeli iş insanlarımızın, genç girişimciler ve kadın girişimcilere rehberlik edeceği bir MÜSİAD Mentorluk Ağı oluşturmak. Üniversiteler ve kamu kuruluşları ile iş birliklerini güçlendirerek iş dünyası ve akademiyi bir araya getirmek. Özellikle Antalya'daki üniversitelerle doğrudan iş birliği yaparak, öğrencileri iş dünyasına hazırlayacak Girişimcilik Akademisi gibi projeler planlıyoruz. Ayrıca Turizm Akademisi, Genç Ticaret Elçileri gibi projelerle, bölgesel dinamiklere uygun çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Fahiş zamlara tepki

Antalya Şubesi olarak, üyelerin ticari faaliyetlerine değer katacak, şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak ve iş dünyasında güçlü bir sinerji oluşturacak bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirten Yusuf Akgül, "Güçlü bir ekiple, büyük bir azimle, Antalya'mız ve iş dünyamız için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. İş dünyasının fahiş fiyat artışları ile enflasyonu arttırdığı yönündeki soruyu cevaplayan Akgül, "Asgari ücret zammı konuşulmaya başladığı andan itibaren fiyatlara zam yapılmaya başlanıyor. Haliyle çalışanın zam cebine henüz girmeden, olumsuz etkisini görmeye başlıyor. Fahiş fiyatlarla alakalı hükümet ciddi yaptırımlar yapmaya çalışıyor. Biz üyelerimizle her toplantıda bu konuda duyarlı olmaları, zam yapmamaları konusunda görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA