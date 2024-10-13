Mustafa Saatcı Yeniden Başkan

Ekonomi

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yapılan genel kurulunda başkanlığa Mustafa Saatcı seçildi. Yeniden başkanlığı kazanan Saatcı, "Burada çiftçinin feraseti seçimleri kazanmıştır. Eli öpülesi çiftçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Amasya Spor Salonunda kooperatif ortağı çiftçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen seçimde Mustafa Saatcı, Mahmut Demir ve Kamil Sayar yarıştı. Kullanılan 17 bin 343 oyun 6 bin 812'sini Saatcı, 6 bin 250'sini Demir, 3 bin 940'ını Sayar aldı.

8,5 yıldır çiftçinin alnının teri kurumadan emeğinin karşılığını vermeye çalıştıklarına değinen Mustafa Saatcı, "Biz hiçbir zaman tribünlere oynamadı. Bu milletin hizmetkarı olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Yarından itibaren paçalarımızı sıvayarak 4 yıl daha devam edeceğiz" diye konuştu. - AMASYA