Mustafakemalpaşa Belediyesi çiftçilere bamya tohumu dağıttı - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa Belediyesi çiftçilere bamya tohumu dağıttı

20.04.2022 15:24
Mustafakemalpaşa Belediyesi çiftçilere bamya tohumu dağıttı

Mustafakemalpaşa Belediyesi çiftçilere bamya tohumu dağıttı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi çiftçilere bamya tohumu dağıttı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin güney bölgelerinde yaygın olan yaban mersini başta olmak üzere bir çok aromatik bitkiyi Mustafakemalpaşa topraklarına ekerek bereketli toprakları yeşertmişti. Şimdide ebegümecigiller arasında sınıflanan bamya tohumlarını çiftçi ile buluşturuyor.

Tarım ekonomisine kazandırılan yeni ürünler ile domatese, bibere ek alternatif ürün denemeleri sağlanıyor. Mustafakemalpaşa'nın 4 köyünde toplam 45 dönüm araziye bamya tohumu desteği sağlarken aromatik ve tıbbi bitkilerin cenneti haline dönüşen Mustafakemalpaşa üreticilerinin yüzleri gülüyor. Bereketli toprakların deneme sahalarında aynı sefadan kara mürvere, safrandan lavantaya tam 20 farklı bitki ilçenin göz bebeği olarak büyüyor. Üreticiler, yeni kazanç kapısı olarak araladıkları bamya tohumlarının ekimini yapmak için sabırsızlanırken, "Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Her sene farklı ürünlerle bereketli topraklarımıza ata tohumlarını buluşturuyorlar, sayenizde hem ekonomi hem topraklar canlanıyor" dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Çiftçimiz istedi biz yaptık, atıl durumda duran arazilerin bu şekilde verimli değerlendirilmesi hem topraklarımız, hem ekonomimiz için çok değerli adımlar. Topraklarımız bereketli, aromatik bitkilerden, domates bibere, şimdi ise bamyaya bir çok ürün ilçemizin topraklarında can buluyor. İlçemiz tarım devi olma yolunda devam ederken projeye katılan tüm üreticilere teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. - BURSA

Mustafakemalpaşa Belediyesi çiftçilere bamya tohumu dağıttı
Mustafakemalpaşa Belediyesi çiftçilere bamya tohumu dağıttı
Mustafakemalpaşa Belediyesi çiftçilere bamya tohumu dağıttı

YORUMLAR
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Türkiye, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mustafakemalpaşa Belediyesi çiftçilere bamya tohumu dağıttı - Son Dakika


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