Yurtiçi Kargo'ya 'Müşteri Deneyimi Araştırması'nda 1'incilik ödülü

Turkcell Global Bilgi ve Fast Company tarafından gerçekleştirilen "Müşteri Deneyimi Araştırması" sonuçlarına göre kargo sektörünün lideri Yurtiçi Kargo olarak belirlendi.

Turkcell Global Bilgi tarafından 12 istatistiki bölgede, A,B,C1,C2 sosyo ekonomik düzey gruplarında Türkiye temsiliyeti sağlanarak bilgisayar destekli telefon görüşmeleriyle gerçekleştirilen araştırmada, 6 bin 319 kişinin 15 bin 130 marka için görüşleri toplandı.

MÜŞTERİ DENEYİMİNİN PUANLANMASI BİZ<İM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Online olarak gerçekleştirilen ödül törenine Yurtiçi Kargo adına Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu katıldı. Fahrettin Hamzaoğlu yaptığı konuşmada; "Hepimizin bildiği üzere; yaptığımız işte doğru yolda olup olmadığımızı göstermesi açısından; müşteri deneyiminin puanlanması üzerine gerçekleştirilen organizasyonlar bizim için çok değerli. Özellikle Fast Company ve Turkcell Global Bilgi gibi iki güvenilir ve değerli kurumun gerçekleştirdiği bir organizasyonda ödüle layık görülmemiz, bizim için ayrı bir onur kaynağı" ifadelerini kullandı.

Pandemi gibi zorlu bir süreçte sektör olarak hem yoğunlukla hem de salgınla mücadele ettiklerini belirten Hamzaoğlu; "Sektör olarak hem yoğunlukla hem de salgınla mücadele ettik. Buna rağmen yaptığımız yatırımlarla, arkadaşlarımızın sıkı çalışmalarıyla bu yükün de altından birçok ödülle kalktık. Bu bakımdan elbette çok gururluyuz" dedi.

Yurtiçi Kargo olarak yapılan yatırımların karşılığını mutlu müşterilerle görmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Fahrettin Hamzaoğlu; "Bu ödülü yağmur, çamur, yaz, kış pandemi demeden, halkımıza kesintisiz hizmet veren 18 bin kişilik Yurtiçi Kargo ailesi adına aldığımı ifade etmek istiyorum" dedi.