Nallıhan'da 5 bin dönümlük arazide çeltik ekimine başlandı - Son Dakika
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Nallıhan'da 5 bin dönümlük arazide çeltik ekimine başlandı

16.05.2022 11:08

Nallıhan'da 5 bin dönümlük arazide çeltik ekimine başlandıANKARA Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaklaşık 5 bin dönümlük alanda çeltik ekimine başlandı.

Nallıhan'da 5 bin dönümlük arazide çeltik ekimine başlandı

ANKARA Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaklaşık 5 bin dönümlük alanda çeltik ekimine başlandı. Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek ekim için hummalı çalışma devam ediyor.

Nallıhan ilçesinde Uluköy ve Karaköy'de yapılan çeltik ekimi Ankara'da tek olma özelliği taşıyor. Sakarya Nehri'nden sonra en büyük çay olarak bilinen Aladağ Çayı'ndan sulanan çeltikler, 4 ay boyunca suyun içinde kalacak. Çeltik ekimini gerçekleştiren çiftçiler, yaklaşık 5 bin dönüm araziyi çeltik ekimi için ayırdıklarını belirtiyor. Bölge çiftçileri, Uzun yıllardır bu bölgede çeltik ekiminin yapıldığını, çok kaliteli ürün alındığını ve çeltik ekiminin Mayıs ayının sonuna kadar sürdüğünü de söylediler.

Nallıhan'da 5 bin dönümlük arazide çeltik ekimine başlandı
Nallıhan'da 5 bin dönümlük arazide çeltik ekimine başlandı
Nallıhan'da 5 bin dönümlük arazide çeltik ekimine başlandı
Nallıhan'da 5 bin dönümlük arazide çeltik ekimine başlandı
Nallıhan'da 5 bin dönümlük arazide çeltik ekimine başlandı

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Genel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nallıhan'da 5 bin dönümlük arazide çeltik ekimine başlandı - Son Dakika


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