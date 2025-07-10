Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi'ne başvuruların kapandığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirterek, başvuruların toplam kredi limiti bitene kadar devam edeceğini bildirdi.
TOBB, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
TOBB'un "Nefes Kredisi" başvurularının, bankaların entegrasyonuna göre, 8-9 Temmuz tarihlerinde başladığı anımsatılan paylaşımda, "Toplam kredi limiti bitene kadar devam edecektir. TOBB Nefes Kredisi başvurularının kapandığına ilişkin gazete ve sosyal medyada çıkan haberler kesinlikle doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Nefes Kredisi İddiaları Asılsız - Son Dakika
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