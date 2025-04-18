Netflix'in İlk Çeyrek Geliri 10,5 Milyar Dolar

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in geliri bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,5 artışla 10,5 milyar dolara yükseldi.

Netflix, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,5 artışla 10,5 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2024'ün ilk çeyreğinde 9,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirket, gelirinin gelecek çeyrekte 11,04 milyar dolara yükseleceğini öngördü.

Netflix'in net karı da yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 24 artarak 2,9 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı 2024'ün aynı döneminde 2,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Firmanın geçen yılın ilk çeyreğinde 5,28 dolar olan hisse başına karı ise bu dönemde 6,61 dolara çıktı.

Netflix'in karı ve geliri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Dünya genelinde toplam abone sayısı 300 milyonu aşan Netflix'in bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunda abone sayılarını açıklamaması dikkati çekti.

Şirket, geçen yılın son çeyreğinde abone sayısının 18,9 milyon arttığını bildirmişti.