New York Borsası Açılışta Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası Açılışta Düşüşte

New York borsası, Fed'in faiz indiriminin ardından açılışta tüm endekslerde düşüş yaşadı.

20.09.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalarak 41.959,43 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 5.709,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalarak 17.999,34 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından "yumuşak iniş" ihtimaline yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesiyle dün pozitif havanın hakim olduğu pay piyasalarında, haftanın son işlem gününün açılışında aşağı yönlü bir seyir izlendi.

Fed'in çarşamba günkü kararı sonrasında ABD'de ekonominin ne yönde ilerleyeceği değerlendirilmeye devam edilirken, resesyondan kaçınılabileceği ihtimali risk iştahını beslemiş ve Dow Jones ile S&P 500 endeksleri dün rekor seviyelere ulaşmıştı.

Fed'in projeksiyonlarına göre yıl sonun kadar 50 baz puanlık daha indirim beklentisi öngörülürken, piyasalarda yıl sonuna kadar 75 baz puanlık indirim beklentileri öne çıkıyor.

Kurumsal tarafta ise kargo ve lojistik hizmeti sunan FedEx'in hisseleri, gelecek yıl işinin yavaşlayacağı konusunda uyarması ve üç aylık dönemde beklenenden daha kötü kar bildirmesi sonrası yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti.

Spor giyim markası Nike'ın hisseleri ise şirketten gelen üst yönetici (CEO) değişikliğine ilişkin haberin ardından yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Nike, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Açılışta Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Raporda büyük bir soru işareti var Narin’in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
07:52 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
07:52 120 bin TL’lik telefon nöbeti Geceden kuyruğa girdiler 120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 17:59:46. #1.13#
SON DAKİKA: New York Borsası Açılışta Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement