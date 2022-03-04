New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika

New York borsası, Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken haftanın son işlem gününde düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,08 azalışla 33.429,89 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,86 azalarak 4.325,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kayıpla 13.469,46 puana indi.

Endeksler, Rusya-Ukrayna savaşının güçlü gelen istihdam raporunu gölgede bırakmasıyla açılışta negatif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam şubatta 678 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,8'e indi.

Rusya-Ukrayna savaşı varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Rus ordusunun Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırması endişeleri artırdı.

Analistler, Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin takip edildiğini, artan emtia fiyatları ile para politikalarına ilişkin açıklamaların da piyasaların odağında olduğunu belirtti.