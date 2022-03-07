New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle açıldı

07.03.2022 18:16
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, Rusya- Ukrayna savaşına dair gelişmeler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,71 azalışla 33.375,74 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 kayıpla 4.307,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 azalışla 13.296,64 puana indi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile giderek sertleşen yaptırımların piyasalarda dengeleri bozmasıyla endeksler, negatif seyrini sürdürdü.

Savaşın ve buna bağlı yaptırımların etkisiyle başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında yükseliş kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasının ardından 130 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 18.00 itibarıyla 121 dolardan işlem gördü.

Dün 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de aynı dakikalarda 117 dolardan alıcı buldu.

Artan petrol fiyatlarının etkisiyle ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,9 litre) başına 4,06 dolara çıkarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi'nin ise Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya petrol ve enerji yaptırımlarını da kapsayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı bildirildi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin yanı sıra ABD'de başta enflasyon olmak üzere bu hafta açıklanacak ekonomik verilerin piyasaların odağında olacağını belirtti.

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New York, Ukrayna, Petrol, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika


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