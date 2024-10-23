New York Borsası Düşüşle Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Açıldı

Dow Jones endeksi 200 puan kaybıyla güne başlarken, diğer endekslere de olumsuz yansıdı.

23.10.2024 17:16
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NEW New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,52 azalarak 42.702,24 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalışla 5.834,5 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 18.502,06 puana geriledi.

ABD'de hazine tahvili faizindeki yükseliş, hisseleri baskılamaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,25'e yaklaşırken, temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Şirket bilançoları da açıklanmaya devam ederken, dün piyasaların kapanışından sonra yayımladığı ön finansal sonuçlarında üst üste üçüncü çeyrekte satışlarında düşüş bildiren Starbucks'ın hisseleri yüzde 2 değer kaybetti.

Bugün bilançosunu yayımlayan ve üçüncü çeyrekte 6 milyar doların üzerinde zarar ettiğini açıklayan Boeing'in hisseleri de yüzde 1 kayıpla güne başladı.

Coca-Cola'nın geliri yüzde 1 azalmasına rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, şirketin hisseleri yüzde 2 düşüş gösterdi.

Öte yandan, McDonald's'ın hisse fiyatı ürünlerinde koli basili bakterisinin tespit edilmesinin ardından yüzde 7'den fazla geriledi.

Kaynak: AA

Starbucks, Dow Jones, Ekonomi, Boeing, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Açıldı - Son Dakika

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