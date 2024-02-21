New York Borsası Düşüşle Başladı

NEW New York borsası güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 azalarak 38.483,66 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalışla 4.963,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kayıpla 15.532,12 puana indi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanması öncesinde pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.
Analistler, FOMC tutanaklarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini belirterek, özellikle yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
Çip şirketi Nvidia'nın hisselerinin yıl başından bu yana yüzde 40'a yakın artış gösterdiğini anımsatan analistler, şirketin bugün piyasaların kapanmasının ardından yayımlayacak finansal sonuçlarının da yatırımcılarca beklendiğini kaydetti.
Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı da yüzde 7,06 ile geçen yıl aralıktan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, üretici ve tüketici fiyat endekslerine dair son verilerin pek iyi olmadığını belirterek, ABD'nin yumuşak inişe geçmesi için hala kat etmesi gereken yol olduğunu söyledi.
ABD'nin enflasyon sorununun son aşamasında bulunduğunu ifade eden Barkin, asıl sorulması gerekenin "bunun ne kadar süreceği" olduğunu anlattı.
Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra açıkladığı bilançosunda karışık sonuçlar bildiren yenilenebilir enerji şirketi Solar Edge'nin hisseleri güne yaklaşık yüzde 14 kayıpla başladı.
Palo Alto Networks hisseleri de şirketin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin beklentilerin altında kalması sonrasında yüzde 25'e yakın geriledi.
Öte yandan, Amazon'un gelecek haftadan itibaren Walgreens'in yerine Dow Jones endeksine katılacağı bildirildi. Amazon'un hisseleri yüzde 1 değer kazanırken, Walgreens hisseleri de yüzde 3 düşüş kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. Ayrıca, seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek diğer belediye başkan adaylarının da mal beyanlarını açıklaması gerektiğini vurguladı.
Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İkramiyeler ise bayramdan önceki hafta olan 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaparken farklı yapıda bir taş buldu. Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim edilen taş Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili çıktı. 15 milyon yıl öncesine tarihlenen fosil, koruma altına alındı.
Bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştiren ilk savaş uçağımız KAAN'a dünya basını geniş yer verdi. ABD merkezli Bloomberg, ''Uçuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu.'' derken, İngiliz Reuters haber ajansı, ''Türkiye'nin özgün geliştirdiği ilk muharip savaş uçağının ilk uçuşu bugün gerçekleşti'' ifadelerini kullandı. Gelişmeyi son dakika duyuran Yunan basını ise KAAN'ın F-35'ten üstün olduğuna dikkat çekti.
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu, New York'taki BM Daimi Temsilciliğine ise Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, her iki isme de yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?