New York Borsası Düşüşle Başladı

Ekonomi

NEW New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 azalarak 38.483,66 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalışla 4.963,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kayıpla 15.532,12 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanması öncesinde pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, FOMC tutanaklarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini belirterek, özellikle yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Çip şirketi Nvidia'nın hisselerinin yıl başından bu yana yüzde 40'a yakın artış gösterdiğini anımsatan analistler, şirketin bugün piyasaların kapanmasının ardından yayımlayacak finansal sonuçlarının da yatırımcılarca beklendiğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı da yüzde 7,06 ile geçen yıl aralıktan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, üretici ve tüketici fiyat endekslerine dair son verilerin pek iyi olmadığını belirterek, ABD'nin yumuşak inişe geçmesi için hala kat etmesi gereken yol olduğunu söyledi.

ABD'nin enflasyon sorununun son aşamasında bulunduğunu ifade eden Barkin, asıl sorulması gerekenin "bunun ne kadar süreceği" olduğunu anlattı.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra açıkladığı bilançosunda karışık sonuçlar bildiren yenilenebilir enerji şirketi Solar Edge'nin hisseleri güne yaklaşık yüzde 14 kayıpla başladı.

Palo Alto Networks hisseleri de şirketin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin beklentilerin altında kalması sonrasında yüzde 25'e yakın geriledi.

Öte yandan, Amazon'un gelecek haftadan itibaren Walgreens'in yerine Dow Jones endeksine katılacağı bildirildi. Amazon'un hisseleri yüzde 1 değer kazanırken, Walgreens hisseleri de yüzde 3 düşüş kaydetti.