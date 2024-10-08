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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Kapandı

New York Borsası'nda Dow Jones 400 puan kaybetti, S&P 500 ve Nasdaq da değer kaybı yaşadı.

08.10.2024 00:47
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New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,94 azalışla 41.954,24 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,96 azalarak 5.695,94 puana ve ?Nasdaq endeksi yüzde 1,17 kayıpla 17.926,04 puana indi.

ABD'de geçen hafta güçlü gelen istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin değişmesiyle tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Ülkede geçen hafta açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken işsizlik oranı yüzde 4,2'den 4,1'e gerilemişti. Eylülde istihdam artışı 6 ayın en yüksek seviyesine çıkmış, işsizlik oranı ise son 3 ayın en düşük seviyesine inmişti.

İstihdam verilerinin güçlü gelmesinin ardından ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler arttı.

Beklentileri aşan istihdam verileri, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri de değiştirdi. Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 80'in üzerinde çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise ağustostan bu yana ilk kez yüzde 4'ün üzerine yükseldi.

Analistler, ABD'deki resesyon endişelerinin istihdam verilerinin ardından azaldığını belirterek, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin de piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, risk dengesinin yüksek enflasyondan yükselen işsizliğe doğru kaydığını bildirdi.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu kaydederek, buradan gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

Orta Doğu'daki çatışmaların arzı etkileyebileceği endişesiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş de sürerken Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 23.27 itibarıyla yüzde 3,84 artarak 81,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 3,90 artışla 77,28 dolardan alıcı buldu.

Kurumsal tarafta ise Google'ın hisseleri, ABD'de federal bir yargıcın Google'ın Android kullanıcılarına uygulamaları indirmek ve uygulama içi ödemeler için daha fazla seçenek sunmasını zorunlu kılmasının ardından yüzde 2,5 değer kaybetti.

Analistler, bu hafta bilanço sezonunun da başlayacağına işaret ederek, ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ve Wells Fargo başta olmak üzere BlackRock, PepsiCo, DeltaAir ve Domino's Pizza gibi şirketlerin finansal sonuçlarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Dow Jones, New York, Son Dakika

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