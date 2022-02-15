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New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası düşüşle kapandı

15.02.2022 01:04
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,49 azalarak 34.566,17 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 azalışla 4.401,67 puana inerken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 13.790,92 puan oldu.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım planına ilişkin endişelerin etkisiyle endeksler negatif bir seyir izlemeye devam etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti. Zelenskiy'nin sözleri piyasalarda hareketliliğe neden olurken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak'ın söz konusu açıklamaların ironi olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin gelen açıklamalar sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. Brent petrolün varili, Türkiye saatiyle 00.31 itibarıyla yüzde 1,5 artışla 95,88 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda yüzde 1,9 yükselişle 94,83 dolardan alıcı buldu.

Devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra artan enflasyon baskısı sonrası martta 50 baz puan faiz artırımına gitme ihtimali yükselen ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de endekslerdeki negatif seyirde etkili oldu.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bankanın enflasyonla daha agresif bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini belirterek, son verilerin enflasyonun ABD ekonomisinde genişlemekte ve muhtemelen hızlanmakta olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

Önden yüklemeli faiz artışı yapılması gerektiğine işaret eden Bullard, verilere tepki verilmesi gerektiğini ve bunun piyasalarda tahribata neden olmadan yapabileceğine inandığını aktardı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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