New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

02.03.2022 00:52
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edilirken günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edilirken günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 600 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,76 azalarak 33.294,95 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,55 azalışla 4.306,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,59 kayıpla 13.532,46 puana indi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle piyasalar negatif seyir izlemeye devam etti.

Jeopolitik gerilimle birlikte petrol fiyatlarındaki yükseliş hız kazanırken, ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 10'un üzerinde artarak 106 dolara kadar çıktı ve 7 yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Brent petrolün varili de yüzde 9'a yakın değer kazanarak 106 doları aştı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında tedarik sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvence vermek amacıyla Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) üye 31 ülke, acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaşmıştı.

ABD yönetimi de anlaşmanın bir parçası olarak ülkenin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını bildirmişti.

Öte yandan, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin, şubatta bir önceki aya göre 1 puan artışla 58,6'ya yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiği açıklanmıştı.

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New York, Ukrayna, Petrol, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika


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