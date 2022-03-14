New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

14.03.2022 23:56
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edilirken, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edilirken, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 32.945,24 puan seviyesinde gerçekleşti.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 azalışla 4.173,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,04 kayıpla 12.581,22 puana geriledi.

Ukrayna'daki savaş ve bu kapsamda Rusya'ya yönelik yaptırımların küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmayı sürdürürken, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında müzakerelerin video konferans yoluyla devam ettiği bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik ilerleme umuduyla petrol fiyatları düşüş gösterirken, Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 23.41 itibarıyla yüzde 5'in üzerinde azalışla 106 dolara geriledi. Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de aynı dakikalarda yüzde 6'yı aşkın değer kaybederek 102 dolardan alıcı buldu.

Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün artan benzin fiyatlarıyla tüketici harcamalarının yavaşlayacağına dair endişeleri hafifletebileceğini ancak söz konusu düşüşün muhtemel nedenlerinden biri olan Çin'deki Kovid-19 salgının yeniden artışa geçmesinin ise tedarik zinciri aksamaları ve bunun ABD ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin kaygıları tetikleyebileceğini belirtti.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta açıklanacak faiz kararı da piyasaların odağında yer alırken analistler, Fed'in 40 yılın zirvesindeki enflasyonu kontrol altına alabilmek için 2018'den bu yana ilk kez politika faizinde artışa gitmesinin beklendiğini belirtti.

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New York, Ukrayna, Savaş, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika


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