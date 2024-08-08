New York Borsası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesiyle New York borsasında yaşanan satış baskısı sonucunda piyasalardaki toparlanma eğilimi kısa sürdü. Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,60 düşüşle 38.763,45 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,77 azalışla 5.199,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 düşüşle 16.198,86 puana geriledi.

08.08.2024 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesiyle hafta başında yaşanan satış baskısının ardından piyasalardaki toparlanma eğiliminin kısa sürmesiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,60 düşüşle 38.763,45 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 azalışla 5.199,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 düşüşle 16.198,86 puana geriledi.

Piyasalarda hafta başında yaşanan satış baskısının ardından dün ve bugün yukarı yönlü seyir izleyen endeksler, 10 yıllık tahvil ihalesinde talebin beklentilerin altında kalmasıyla yönünü yeniden negatife çevirdi.

Analistler, tahvil ihalesindeki zayıf talebin yatırımcıların tedirginliğini artırdığını belirterek, hisse senedi piyasasındaki düşüşün tarihi satış dalgasının ardından yaşanan toparlanmanın kırılganlığını ortaya koyduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinden gelen "güvercin" mesajlar piyasalardaki kısa süreli toparlanmada etkili olmuştu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin beklenenden zayıf olmasına karşın resesyona benzemediğini belirtmişti.

BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida da bugün yaptığı açıklamada, mali piyasalarda keskin dalgalanmalar yaşandığına işaret ederek, "Mali piyasalar istikrarsızken faiz oranlarını yükseltmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişmelerle pazartesi günü Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselişini sürdürerek yaklaşık 6 baz puan artışla yüzde 3,95 seviyesine çıktı.

Öte yandan, şirket bilançoları da yatırımcıların odağına yeniden yerleşirken, Disney'in hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın park birimindeki işletme gelirinin azalmasının ardından yüzde 4,5 düştü.

Amgen'in hisseleri, şirketin karının beklentileri karşılamaması sonrası yüzde 5 değer kaybetti. Super Micro Computer'ın hisseleri, şirketin karının beklentilerin altında kalmasını takiben yüzde 20,1 düştü.

Airbnb'nin hisseleri de ikinci çeyrekte hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçlarının ve ABD'li müşterilerden gelen talebin yavaşladığına dair uyarısının ardından yüzde 13,4 değer kaybetti.

Shopify'ın hisseleri ise şirketin karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 17,8 değer kazandı.

Analistler, ABD'de yarın işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin takip edileceğini, söz konusu verinin iş gücü piyasasının duruma ilişkin daha fazla bilgi sağlayabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:45 Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
19:43 TFF’de peş peşe istifalar 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 13:37:53. #1.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement